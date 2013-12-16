Республиканский бюджет-2014: сумма доходов по проекту – более 128 трлн рублей и равна сумме расходов

Новости Беларуси. Жить по средствам. 16 декабря во втором чтении депутаты одобрили главный финансовый документ 2014 года. Республиканский бюджет сформирован бездефицитным, сумма доходов по проекту составляет более 128 трлн рублей и равна сумме расходов. Бюджет ориентирован на сбалансированное развитие экономики и, по мнению разработчиков, не несет в себе рисков и угроз для финансовой системы страны.

Предусмотрены выплаты внешнего долга и обязательства по обеспечению госпрограмм. Сохранится также социальная направленность бюджета. Значительную часть его составят выплаты пенсий, зарплат, стипендий и пособий. Увеличится поддержка строительной сферы, образования и здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Шитько, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Особенность нынешнего бюджета, что те средства, которые выделяются и в республиканском бюджете, и в консолидированном бюджете в целом по республике, эта определенная сумма законодательно закрепляется. То есть уже управления образования, районные отделы образования могут этими суммами распоряжаться, то есть она не будет изыматься на какие-то другие цели. При разумном управлении этими средствами можно найти резервы и для повышения заработной платы. И вот это очень важно.

Дмитрий Харитончик, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В бюджете предусмотрены, я считаю, значительные средства именно на развитие промышленного комплекса, в том числе часть этих средств будет направлена и на развитие модернизации промышленных предприятий. В целом это около 3,7 трлн рублей.