Долгострои в Витебске и Гомеле: стоимость квадратных метров за 3 года выросла в 3 раза, банки отказывают в кредитовании

Новости Беларуси. Этот 14-этажный дом в Витебске должны были заселить ещё два года назад. Однако, не успеют и к Новому 2014. Новоселье отложили литовские подрядчики. Иностранная фирма договоры с жильцами заключила, фундамент построила и благополучно обанкротилась. Всё бы ничего, подрядчик нашёлся. Отечественный и надёжный. Только вот, белорусские долгострои как марочное вино, с годами всё дороже. Цена квадратного метра в недостроенной высотке взлетела с 2 миллионов 200 тысяч рублей до отметки в 7 миллионов 300.



Ирина Антоненко:

Мы живем на 42 метрах впятером. У нас тем более, проходные комнаты. Прокредитовались, в принципе, нам хватало квадратных метров, хватало средств кредита за счет того, что из положенных 100 квадратов на всех, мы строим квартиру на 76. Это как бы перекрывалось. Месяц назад нам сообщили о том, что квадратный метр дорожает, и кредитуют нам, естественно, не всю сумму. И буквально через месяц нам надо внести 65 миллионов. И мы об этом узнали только месяц назад.

Затянуть пояса потуже в канун нового года придётся не только семье Антоненко. Заложниками ситуации стали владельцы 168 квартир. Ошибку выбора подрядчика и другие промахи строителей из своего кошелька оплатят рядовые дольщики. Как говорится, форс мажор. Жаль только, что минимизировать последствия от такой ситуации в нашей стране ни одна страховая компания до сих пор не берется.



Сергей Матвеев, заместитель директора по жилищному строительству КУП «Капитальное строительство города Витебска»:

На данный момент процент готовности под 90% уже подходит. Дом обязательно будет введен. Единственный вопрос, строим мы дом нашим дольщикам дорогим, конечно, им очень неприятно и волнительно, что цена квадратного метра повысилась почти на 2 миллиона. Но это все подтверждается расчетом, чтобы дольщики данного дома заключали последние допсоглашения, увеличивали кредитные линии в банке. Потому что, если денег не будет, дом мы в принципе достроим, но до конца мы его не доведем.



То есть вполне возможно, что денег в конце концов даже со всеми повышениями не хватит. Но предсказывать дело неблагодарное. Это за 4 года хождения по мукам хорошенько усвоили и в Гомеле. Что происходило всё это время на стройплощадке коротко описал местный сторож.



Местный сторож (Гомель):

4 года как фундамент начали строить. Потом все заморозили, на нулевом уровне было. Строить начали вот только в июне. Не было денег.



Заселиться в свои квартиры дольщики элитной 18-этажки должны были ещё в 2010. Но вместо обустройства домашнего очага, они вот уже четвёртый год ведут переписку с кабинетными обитателями вертикали.

Сергей Лаврухин:

Вот письма. Это все с 2010 года. У нас и Борисевич, и Чистик - первый заместитель председателя, у нас есть ответ и Пилипца Виктора Ивановича. То есть мы обращались по всем инстанциям.Те бумаги, которые мы писали в вышестоящие органы, в ответах одна и та же фраза - «недоукомплектованность, перенос сроков». И все. Мы ответов обоснованных не получали.



Некоторые из неответивших на письма адресатов сейчас по иронии судьбы отвечают на вопросы гособвинителя в суде. На квартирных аферах в Гомеле попался даже бывший мэр. Однако, в случае с главным гомельским долгостроем пока никакого криминала. Просто, денег не было с самого начала. Квадратный метр в этом элитном доме всегда стоил чуть ли не в 2 раза дороже бюджетных «панелек». Для того, чтобы дом хоть как-то укомплектовать, его перевели в разряд возводимых с государственной поддержкой. Попросту, предложили квартиры многодетным семьям, имеющим права на льготы. В итоге получилось, что не самые обеспеченные гомельчане сегодня строят квартиры стоимостью почти в 10 миллионов рублей за квадратный метр. Цена за время строительства выросла в 3 раза.



Елена Моисеенко:

Какое-то время была возможность построиться под 12%. Сейчас уже такие кредиты не дают. То есть, если мы не построим квартиру в этом доме, то, соответсвенно, это будет совершенно другая стоимость выплаты по кредиту.

Семья Елены одна из 18, которые в дольщиках этого строительства с первого дня. Уйти не могут: если не здесь то в другом месте под новые банковские ставки построиться просто не потянут. За время строительства дома «условия игры» на кредитном рынке Беларуси изменились до неузнаваемости. Чего ждать дальше, люди просто не знают.

Виктор Кусмарцев, дольщик:

Побыв в этом доме несколько лет и увидев в течение строительства еще одного ребенка - у меня четвертого, - я подумал, что нужно куда-то стучать, кому-то говорить. Потому что все стоит и ничего не меняется. Поэтому теперь я разговариваю с вами и прошу помощи.



Кстати, Виктор Кусмарцев профессиональный председатель жилищных кооперативов. Их в его ведении целых 5. Решать проблемы со строителями не впервой. Но предпочитает это делать полюбовно. Без лишнего шума. В случае со своей личной квартирой так не получилось. Терпение лопнуло, когда строители просто ушли с объекта объявив технологический перерыв. Как выяснилось, и в этой части эпопеи ключевую роль сыграл банк.



Александр Колесников, начальник производственного отдела УКС Гомельского горисполкома:

Единственный момент, новое положение банка о том, что дома с готовностью меньше 50% не кредитуются до окончания 2013 года. Возможно, в 2014 будет принято новое постановление, которое позволит выделить дополнительные денежные средства для того, чтобы профинансировать кредитные линии и успешно ввести дом в эксплуатацию.



Сегодня строители вывозят оборудование. Если технологический перерыв продлится более 3 месяцев, то объект снова нужно будет консервировать. И заплатят за это именно дольщики. Пока же они вместе с банком уже задолжали строителям порядка 5 миллиардов рублей. В таких условиях приостановка строительства - законный шаг подрядчика. Строить за свои не в духе времени. Молчит и банк. Мысль о холодной тишине замороженной стройки не даёт спокойно жить лишь тем, кто должен был бы встречать новый год в новых квартирах.



Александр Добриян, корреспондент СТВ:

За моей спиной сразу несколько спальных микрорайонов Гомеля. Эти тысячи квадратных метров жилья здесь выросли в эпоху белорусского строительного бума. Однако, за это же время проблемные материалы с подобных строек по всей стране набили оскомину не только журналистам, но и зрителям. Некачественное строительство, затянутые сроки... Всё это может уйти в историю уже в следующем году. В сфере жилищного строительства наметилась настоящая революция. Арендное жильё может решить проблему тех, кому не по карману кредит, а госзаказ лишит будущих жильцов всех прелестей общения с подрядчиками. И система уже работает.

