Эквадору интересен опыт Беларуси по модернизации в сфере энергетики: страна слишком зависит от экспорта природных ресурсов

Новости Беларуси. Беларусь готова в ближайшее время начать реализовывать проекты по развитию сотрудничества с Эквадором, заявил Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом этой южно-американской страны 16 декабря. Хорхе Глас Эспинэль находится в Беларуси с визитом. На встрече он, в свою очередь, отметил, что Эквадору интересен опыт Беларуси по модернизации в сфере энергетики. Беларусь готова предложить взаимовыгодные проекты по созданию совместных производств.

Александр Лукашенко:

Наши экономики не пресекаются, они взаимодополняемы, но те объемы товарооборота, которые мы сегодня имеем между нашими государствами, я даже не решусь публично озвучивать эти цифры. Я думаю, что нам надо в разы увеличивать и при том ближайшее время. Мы договорились с президентом примерно о 15 направлениях сотрудничества между Эквадором и Беларусью. У нас есть хороший опыт подобного сотрудничества с Венесуэлой, я это постоянно подчеркиваю. И в Венесуэле можно посмотреть, если вас устраивает подобное направление, а президент сказал, что это приемлемо для Эквадора, то мы можем такими же темпами начать наше сотрудничество по созданию совместных производств в Эквадоре. Мы готовы с вами сотрудничать, начиная от сельского хозяйства до военно-технического сотрудничества. Я думаю, вы, побывав на наших предприятиях во время этого визита, определитесь, что вас интересует больше всего. И мы можем приступить в ближайшее время к реализации нашей договоренности.

В свою очередь Хорхе Глас Эспинэль отметил, что его визит в Беларусь проходит по прямому указанию Президента Эквадора для того, чтобы максимально конкретизировать будущее сотрудничество двух стран. В Эквадоре реализуют национальный план развития, чтобы преодолеть бедность и трансформировать экономическую модель за счет индустриализации. Их экономика очень уязвима от ситуации на мировых рынках, так как слишком зависит от экспорта природных ресурсов. Поэтому гостям интересен наш опыт модернизации в сфере энергетики.

Хорхе Давид Глас Эспинель, вице-президент Республики Эквадор:

Сегодня утром мы начали нашу программу с заседания рабочей группы по энергетике, ознакомились с презентацией того, как вы осуществляете модернизацию этой важной отрасли. Эта тема имеет очень большое значение для нас в связи с тем, что мы собираемся реализовывать очень большие планы по индустриализации страны, и ключевым моментом для успеха является энергетика. Эквадор обладает значительными гидроресурсами, в связи с чем в ближайшее время планируется построить около восьми гидроэлектростанций и в перспективе вырабатывать на ГЭС большую часть электроэнергии.

В преддверии встречи с президентом Беларуси, высокий гость возложил венки к монументу на площади Победы.

Напомним, в октябре состоялся официальный визит главы эквадорского государства в Беларусь, тогда определили около 15 направлений сотрудничества. Для реализации проектов за очень короткое время созданы двусторонние рабочие группы. Теперь же на встречах и переговорах в Минске обсудят дальнейшую совместную работу. Вице-президента Эквадора сопровождает представительная делегация. В том числе, министры промышленности и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.