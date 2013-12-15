Депутат Палаты представителей продемонстрировал содержимое своего кошелька и рассказал, как нужно планировать бюджет

Новости Беларуси. Что нам стоит дом построить — на неделе в том числе обсуждали и в Овальном зале. Депутаты в первом чтении приняли бюджет 2014, где будет до копейки расписано сколько страна заработает и сколько потратит в будущем году. А ведущий программы «Неделя» на СТВ решил встретиться с человеком, который раньше других заглядывает в государственный кошелек и уж точно знает, что туда положить и сколько оттуда взять. Итак, Валерий Бороденя — депутат Палаты представителей — пришел на разговор с собственным и весьма толстым кошельком.

Валерий Анатольевич, вы в Парламенте человек самый важный, потому что отвечаете за деньги. Прежде чем будем говорить о деньгах в государственном масштабе, давайте посмотрим, что у вас в кошельке происходит.

Валерий Бороденя, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам:

К сожалению, то, что он толстый, не говорит о том, что в нём много денег. На что я трачу деньги – это легко посмотреть. Тут у меня лежит стопка квитанций, потому что 25-е число скоро. И 15-го приходят дедлайны. Что это за квитанции? Электричество, коммунальные платежи, детский сад, телефон. Очень большую долю моих расходов составляет то, что у меня дети занимаются в различных студиях, вокальная студия, например. Я предпочитаю платить карточкой за всё. Наличные деньги есть, конечно, потому что, допустим, в метро долго платить карточкой.

А вдруг кто-то из коллег по парламентскому залу попросит в долг. Вы предпочитаете давать в долг или, наоборот, иногда перед зарплатой можете попросить в долг?

Валерий Бороденя:

Вот у меня тут лежат, чтобы не рекламировать никакие платёжные системы, это мои долги. Потому что я плачу ежемесячно по рассрочкам. Я, кстати, согласен: недавно один из заместителей правления Национального банка давал интервью и говорил, что для него потребительские кредиты – чрезвычайно дорогое удовольствие, и он не рискует их брать. И я согласен с ним. Вот эти кредиты – это рассрочки. То, что дают магазины вместе с банками на полгода, то есть это выгодный продукт, я на это иду. Но на что надеются банки, если я не смог за полгода выплатить то проценты покроют все их убытки и неубытки, а то, что они предоставляют эту рассрочку – это, конечно, очень серьёзно.

Но вы-то этот нюанс знаете?



Валерий Бороденя:

Я знаю, конечно. У меня чётко расписанный график платежей. Очень много появилось карточек скидочных. И вот эти вот системы все, детский магазин - 5% для многодетных семей, они делают такую скидку. Ребёнок ходит на коньки – абонемент. Другие карточки вот: сетевые магазины, социальные - они дают многодетным семьям. Самая такая оригинальная карточка в торговый дом - она выглядит вот так. Даёт право на скидку 10% на социальные товары. Она тоже социальная, для многодетных, получают в местах соцзащиты по месту жительства.

Но это всё мы вырежем...

Валерий Бороденя:

Хорошо, как хотите. Всю рекламу – за борт.

Давайте перенесём масштабы вашего кошелька в масштабы государственного кошелька. Там возможны такие бонусы в виде скидочных карт и прочего?

Валерий Бороденя:

Конечно! Везде, где можно заработать, бюджет должен зарабатывать. Везде, где можно сэкономить, он должен сэкономить. Очень много вопросов депутаты ставили по поводу эффективности государственных программ. Если мы куда-то тратим бюджетные деньги, государственные деньги, какой от этого будет эффект? Точно также, как и в моём личном кошельке. Видели вот, у меня уклон, одна из основных статей – это то, что дети занимаются в разных секциях.

Социальная направленность?

Валерий Бороденя:

Тут, конечно, нельзя сравнивать мой кошелёк и кошелёк государства. Те функции, которые государство берёт на себя, те минимальные стандарты социальные, которые оно должно обеспечить, государство должно обеспечить. Это и детский сад. Это и школа, это и вузы. У нас весьма социальная направленность высшего образования, и я понимаю, что могу вызвать такие отрицательные отзывы в мой адрес по поводу такого заявление, но, тем не менее, количество бюджетных мест в вузах не сокращалось существенно с 90-х годов.

Ну вот коль мы заговорили о бюджетниках, что-то будет происходить с зарплатами бюджетников? Потому что она целиком и полностью зависит от наполняемости государственной.

Валерий Бороденя:

Очень серьёзный вопрос. Есть статья 26 в проекте бюджета, которая предоставляет право местным органам власти: районным, областным, городским самостоятельно устанавливать ставку первого разряда в том случае, если по таким секторам, как образование и здравоохранение, они получили экономию. И они имею возможность эту экономию свободно перераспределять, в том числе на зарплату. В первую очередь на зарплату.

Всё зависит от директора школы? Сможет он сэкономить или нет?

Валерий Бороденя:

От директора школы тоже зависит. От всех, и от уборщицы зависит, как она убирает. Нельзя сказать, что кто-то более главный, кто-то менее главный, мы все работаем на один результат. Но я думаю, насколько быстро и насколько эффективно будут внедряться эти системы, всё-таки зависит от района и власти.

Большинство владельцев машин в Беларуси – хочешь не хочешь – ближе стали к бюджету. Во всяком случае, практически везде обсуждают вот эту, крайне непопулярную меру, возможное введение налога...

Валерий Бороденя:

...на допуск автомобильного транспорта к дорожному движению. Если бы какой-нибудь человек вдруг резко начал поддерживать двумя руками новые налоги, пошлины и кричать: «Давайте, давайте быстрее введём», наверное, ими бы заинтересовались медики. И проверили бы его на адекватность. Любой человек, конечно, если претендуют на его карман, будет против. Чего можно было ожидать, если у нас во взрывном плане, с 2011, 2010, 2008 года выросло количество транспортных средств. Соответственно нагрузка на инфраструктуру выросла точно так же, по экспоненте. Она не плавненько растёт у нас. У нас увеличилась взрывным характером. Конечно, это болезненно, когда разом попросят за тот автомобиль, который у меня есть, где-то в районе одного миллиона рублей, это болезненно для бюджета семейного. Но, тем не менее, я считаю, это необходимая мера, потому что вместе со всеми остальными источниками дохода, которые раньше направлялись на содержание дорожной инфраструктуры, этих денег всё равно будет не хватать и с развитием дальше автомобилизации, мы столкнёмся с тем, что бюджет вынужден будет обратить своё внимание, что надо перехватывающие стоянки около всех станций метро, стоянки перехватывающие, как есть в Европе около линий железнодорожных. Это будет делаться, наверное, за счёт бюджетных денег или за счёт местных денег. Всё, что есть в государстве, за всё это платят граждане, нет других источников. Просто мы должны научиться планировать свои расходы. Кстати, тоже чего у нас нету, то что есть в Европе. У меня достаточно много знакомых иностранцев. Люди, которые живут в более состоятельных странах, гораздо более тщательно планируют свой бюджет, личный, семейный бюджет, свой личный кошелёк. Они знают чётко за год, где они проведут свой летний отпуск. Они копят деньги, у них есть планы. Они знают чётко, сколько они потратят на топливо в этом месяце.

Вы свой личный бюджет планируете? Вы уже знаете, сколько потратите на новогодние праздники?

Валерий Бороденя:

Да. Я примерно знаю, поскольку письма Деду Морозу уже написаны.

Идёте вы с ребёнком по городу, и он говорит: «Папа, купи мне вот эту шоколадку». А у папы нет денег в кармане. Вот такие ситуации вы предусматриваете?

Валерий Бороденя:

Если у меня нет денег, я открыто говорю своему ребёнку, что денег на это у меня нет. И это не самые первоочередные траты. Кстати, это очень частая ситуация. Тут мы с вами можем пойти дальше и поговорить про теорию поколений, поколение игрек, разбалованное поколение, которое всё имеет, что просит. К сожалению, это сегодня есть. Наши дети имеют всё то, что мы не имели. Телефоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки, зарубежные поездки, отдых высококачественный.

Это плохо?



Валерий Бороденя:

Это хорошо. Но дети должны вовлекаться в процесс планирования, ответственности за траты: откуда берётся, куда это идёт с самого детства. Если вы почитаете американские книги, одна из мыслей, которая носит американский школьник начальной и средней школы, как заработать карманных денег. У очень богатых людей, боюсь ошибиться в исторических фактах, было такое, что много детей в семье, богатый человек покупает один велосипед. Не потому что нет денег, а потому что дети должны знать, что ты должен в социуме жить, уметь поделить этот велосипед между собой, планировать свою жизнь, сам строить. И не потому я могу не купить эту шоколадку, что у меня нет денег, а потому что ребёнок должен понимать, что не всё достаётся то, что он хочет. Очень чётко должен понимать. Если ты хочешь шоколадку, давай запланируем.