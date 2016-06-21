Республиканская доска Почета: 21 июня в Минске чествовали лучшие предприятия и районы

Новости Беларуси. В канун Всебелорусского собрания на площади Государственного флага 21 июня чествовали лучшие районы и предприятия страны. Их отметили на обновленной Республиканской доске Почета. Соответствующий указ подписал Президент.

Так, к примеру, за показатели в сфере социально-экономического развития лучшими признали Минскую, Витебскую и Гродненскую области. По экономии ресурсов – в лидерах Минский и Могилевский регионы, Житковичский, Несвижский и Докшицкий районы.

Также определили лучшие предприятия в сфере экономики, сельского хозяйства, строительства, услуг и торговли. Всего – 70 победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Неплохо сработало сельское хозяйство. Есть яркие примеры хорошей работы промышленных предприятий. Пятилетку закончили – 105,8% рост ВВП. Когда шло снижение во многих секторах экономики рядом стоящих стран, мы все же сумели достичь показателей положительных.

Лучшей организацией транспорта стал Минский метрополитен. В области здравоохранения – 10-я минская клиническая больница. В культурной отрасли лучшей признана Национальная библиотека Беларуси, в области физкультуры и спорта – комплекс «Минск-Арена». Среди районов по социально-экономическому развитию лидируют Несвижский, Мозырский и Толочинский районы.

Сергей Егоров, председатель Толочинского районного исполнительного комитета:

Это впервые в истории Толочинского района. Нас это еще больше радует и ободряет. Что касается результатов, которые мы достигли по итогам пятилетки, большая работа проделана коллективами, большая работа проделана кадрами, которые работают на толочинской земле. У нас очень богатая история, мы этим гордимся и стараемся таким образом не опускать эту планку, которую взяли еще наши отцы и прадеды.

Сергей Жевнерович, директор Брестского чулочного комбината:

Мы не ожидали, что попадем на Рэспубліканскую дошку Гонару. Мы просто работали, старались улучшать эффективность труда ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Приятно, что нас заметили, что нас оценили.