Прямой эфир

В Минске распределили средства на реализацию инвестиционной программы: куда пойдет 6,5 миллиардов рублей?

20 июня 2016 17:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске разделили средства, выделенные для реализации инвестиционной программы. На строительство  выделено около 6,5 миллиардов рублей.

В приоритете по-прежнему объекты социального значения. Треть выделенных средств, а это более двух миллиардов рублей, пойдет на строительство третьей ветки столичного метрополитена.

Весомую роль в этом году  сыграет и строительство жилья, как арендного, так и для нуждающихся в увеличении квадратных метров.

Не забудут и о возведении объектов здравоохранения и прилегающей к жилым застройкам транспортной инфраструктуре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Экономика # Инвестиции в Минск

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики 20.06.2016
20 июня 2016 17:12

Новости экономики 20.06.2016

Рассчитаться за парковку и заложить за магазинную тележку: где будет не обойтись без копеек
20 июня 2016 17:00

Рассчитаться за парковку и заложить за магазинную тележку: где будет не обойтись без копеек

Ответ китайским производителям: в Беларуси наладили выпуск аксессуаров для волос
20 июня 2016 14:26

Ответ китайским производителям: в Беларуси наладили выпуск аксессуаров для волос