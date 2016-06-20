В Минске распределили средства на реализацию инвестиционной программы: куда пойдет 6,5 миллиардов рублей?

Новости Беларуси. В Минске разделили средства, выделенные для реализации инвестиционной программы. На строительство выделено около 6,5 миллиардов рублей.

В приоритете по-прежнему объекты социального значения. Треть выделенных средств, а это более двух миллиардов рублей, пойдет на строительство третьей ветки столичного метрополитена.

Весомую роль в этом году сыграет и строительство жилья, как арендного, так и для нуждающихся в увеличении квадратных метров.

Не забудут и о возведении объектов здравоохранения и прилегающей к жилым застройкам транспортной инфраструктуре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.