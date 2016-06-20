Новости экономики 20.06.2016

Новости Беларуси. Европа в ожидании решения жителей Туманного Альбиона. Пока над ЕС висит неопределенность участия в нем британского королевства, брокеры на бирже зарабатывают на прогнозах. Очередные спекуляции привели к росту цен на нефть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ПРЯМОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Референдум в Великобритании бьет по доллару. Ожидания выхода страны из Евросоюза снизило курс американской валюты на мировых биржах, который, в свою очередь, подтолкнул нефть. Баррель марки Brent поднялся до 50 долларов. Такая ситуация на пользу белорусам. Курс национальной валюты укрепился к корзине. Сегодня на торгах доллар подешевел сразу на 240 рублей. Завтра по Нацбанку – 19 727. Евро также пошел вниз. Минус 97 пунктов. 22 368 - официальный курс на вторник. Российский рубль крепнет на фоне цен на нефть, плюс 2 с половиной пункта сегодня. И 21 июня будет стоить 307,68.

ДЛИННЫЕ ДЕНЬГИ

Полтриллиона за ценные бумаги. Министерство финансов начало продажи гособлигаций. Номинальная стоимость – один миллион рублей, срок обращения 1 010 дней. Проценты выплачивать будут в 6 этапов, однако точно определить доходность невозможно. Она будет равна ставке рефинансирования в конкретный период, предшествующий выплате. На сегодняшний день - 22% годовых. Приобрести облигации сможет любой желающий либо компания на Белорусской валютно-фондовой бирже.

ЖИЛИЩНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Деньги на покупку и строительство жилья освободят от декларирования. Белорусам не нужно будет отчитываться в налоговой об истории происхождения капитала, потраченного на недвижимость. Таковы планы правительства согласно Программе социально-экономического развития на ближайшие пять лет. Кроме того, стоимость квадратного метра появится возможность снизить за счет использования отечественных материалов, их доля к 2020-ому году составит 85%.

РЫНОК ВАКАНСИЙ

IT-специалисты снова возглавили рейтинг самых востребованных сотрудников на белорусском рынке. Сами компании озвучивают среднюю зарплату своих опытных сотрудников в 30 миллионов, новичкам предлагают от 10 до 15. При этом количество вакансий растет, только за первый квартал увеличилось практически на треть, а вот полностью удовлетворить спрос в данном сегменте пока не удается.

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