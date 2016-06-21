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Международный валютный фонд под руководством Питера Долмана ознакомится с нюансами работы белорусской экономики

21 июня 2016 07:06
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Новости Беларуси. 21 июня миссия Международного валютного фонда под руководством Питера Долмана начинает работу в Беларуси. Продлится она до 30 июня.

Гости страны намерены ознакомиться с нюансами работы белорусской экономики, а также провести консультации с представителями правительства, Нацбанка, частного сектора экономики и научного сообщества.

Отмечу, Международный валютный фонд – одна из наиболее авторитетных финансовых структур мира. Беларусь является членом МВФ с 1992 года. Деятельность фонда в нашей стране направлена на сотрудничество с правительством и Нацбанком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Нацбанк Беларуси

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