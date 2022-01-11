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Рекордный показатель. В «Великом камне» за 2021 год прибавился 21 резидент

11 января 2022 16:01
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Новости Беларуси. И еще немного об итогах. 2021 год для «Великого камня» стал рекордным в плане прироста резидентов. Плюс 21, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Рекордный показатель. В «Великом камне» за 2021 год прибавился 21 резидент-1

В индустриальном парке сегодня 85 компаний из 15 стран мира. И 43 из них – из Китайской Народной Республики с общим объемом инвестиций 1,2 миллиарда долларов. «Великое строительство» при этом продолжается. Развивать планируют и жилищное строительство: приступят ко второму арендному дому, планируют и возведение коттеджей. Активный курс и на сотрудничество в области фармацевтики. Как никогда актуальный вопрос: производство вакцины от COVID-19.  

Больше новостей экономики за 11 января читайте здесь.  

# Беларусь-Китай # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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