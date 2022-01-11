Рекордный показатель. В «Великом камне» за 2021 год прибавился 21 резидент

Новости Беларуси. И еще немного об итогах. 2021 год для «Великого камня» стал рекордным в плане прироста резидентов. Плюс 21, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В индустриальном парке сегодня 85 компаний из 15 стран мира. И 43 из них – из Китайской Народной Республики с общим объемом инвестиций 1,2 миллиарда долларов. «Великое строительство» при этом продолжается. Развивать планируют и жилищное строительство: приступят ко второму арендному дому, планируют и возведение коттеджей. Активный курс и на сотрудничество в области фармацевтики. Как никогда актуальный вопрос: производство вакцины от COVID-19.