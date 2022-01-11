Предприятия-экспортёры Брестской области заработали в 2021 году 1,5 млрд долларов

Новости Беларуси. Предприятия-экспортеры брестского региона по итогам 2021 года заработали 1,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это рекордный показатель для города над Бугом. Расширилась и география поставок: плюс 10 государств. Сегодня товары made in Брест продают в 84 страны. И самая дальняя из них – Австралия. Основной экспортный партнер – Россия. Туда уходит 73 % продукции. И в основном речь о мясомолочной отрасли и бытовой технике. Регион планку снижать, конечно, не намерен. Промышленный сектор станет еще больше: новые предприятия запустят в свободной экономической зоне «Брест».