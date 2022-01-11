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Цены на газ в Европе вновь поднялись. С чем это связано на этот раз?

11 января 2022 15:56
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Цены на газ в Европе вновь поднялись выше 1 000 долларов за тысячу кубометров топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Цены на газ в Европе вновь поднялись. С чем это связано на этот раз?-1

Основная причина – холодная зима и целенаправленный отказ от долгосрочных контрактов. В результате чего еще летом европейские страны столкнулись с ситуацией, когда им не удалось заполнить хранилища. А зимой и вовсе из-за низких температур на три недели сократилось время для закачки топлива. И, кстати, аналитики предсказали и цену нефти к концу года. Стоимость сохранится на текущем уровне.  Среднее значение – 70 долларов за баррель.  

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# Экономика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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