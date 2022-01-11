Цена биткоина обрушилась. Эксперты связали падение с событиями в Казахстане

А теперь к криптовалюте. Накануне цена биткоина обрушилась ниже 40 тысяч долларов за монету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло впервые с августа 2021 года. Эксперты утверждают, падение происходит на фоне событий в Казахстане. До недавнего времени эта страна являлась второй в мире по объемам майнинга. По мнению аналитиков, самая популярная криптовалюта грозится уйти ниже отметки 39 тысяч долларов, которая была плацдармом для покупателей в сентябре. А тем временем, по данным на 12:00, цена биткоина – 41 тысяча 700 долларов.