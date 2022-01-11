Прямой эфир

Цена биткоина обрушилась. Эксперты связали падение с событиями в Казахстане

11 января 2022 15:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

А теперь к криптовалюте. Накануне цена биткоина обрушилась ниже 40 тысяч долларов за монету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Цена биткоина обрушилась. Эксперты связали падение с событиями в Казахстане-1

Это произошло впервые с августа 2021 года. Эксперты утверждают, падение происходит на фоне событий в Казахстане. До недавнего времени эта страна являлась второй в мире по объемам майнинга. По мнению аналитиков, самая популярная криптовалюта грозится уйти ниже отметки 39 тысяч долларов, которая была плацдармом для покупателей в сентябре. А тем временем, по данным на 12:00, цена биткоина – 41 тысяча 700 долларов.  

Больше новостей экономики за 11 января читайте здесь.  

# Валюта # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 11.01.2022
11 января 2022 15:54

Новости экономики за 11.01.2022

Новости экономики за 10.01.2022
10 января 2022 18:07

Новости экономики за 10.01.2022

Стоимость квадратного метра жилья будет привязана к средней зарплате. Это 1 476 рублей
10 января 2022 18:00

Стоимость квадратного метра жилья будет привязана к средней зарплате. Это 1 476 рублей