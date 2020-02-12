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Каллаур о снижении ставки рефинансирования: внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси

12 февраля 2020 17:48
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Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 19 февраля она составит 8,75 % – и это минимальное в истории страны значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каллаур о снижении ставки рефинансирования: внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси -1

Такое решение принято по итогам заседания правления по денежно-кредитной политике. Как отметил глава финансового регулятора Павел Каллаур, внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси.

Павел Каллаур: на протяжении 2020-го инфляция будет находиться в пределах 5%

Позитивным фактором для нас является замедление в 2019-м инфляции в России и низкий рост цен в странах Евросоюза. Аналитики утверждают, что при снижении учётной ставки экономический рост ускоряется. 

Каллаур о снижении ставки рефинансирования: внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси -4

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
Данное решение будет способствовать сохранению нейтрального характера монетарной политики. Это позволит поддерживать инфляцию вблизи целевого ориентира в 2020 году для обеспечения ценовой и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе. В последующем, при принятии решений по денежно-кредитной политике правление Нацбанка по-прежнему будет исходить из необходимости достижения установленной цели по инфляции, опираясь на всесторонний анализ внешних и внутренних условий, а также изменения баланса инфляционных рисков.

# Ставка рефинансирования в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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