Каллаур о снижении ставки рефинансирования: внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси

Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 19 февраля она составит 8,75 % – и это минимальное в истории страны значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение принято по итогам заседания правления по денежно-кредитной политике. Как отметил глава финансового регулятора Павел Каллаур, внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси.

Павел Каллаур: на протяжении 2020-го инфляция будет находиться в пределах 5%

Позитивным фактором для нас является замедление в 2019-м инфляции в России и низкий рост цен в странах Евросоюза. Аналитики утверждают, что при снижении учётной ставки экономический рост ускоряется.