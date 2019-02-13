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Два самых проблемных завода Орши передают МТЗ и БелАЗу

13 февраля 2019 19:18
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Новости Беларуси. Два самых проблемных завода в Орше станут частью двух флагманов машиностроения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, к МТЗ отходит Оршанский инструментальный завод. Здесь начнут выпускать новые виды инструментов для обработки металлов, а также планируют проводить обслуживание тракторной техники.

Два самых проблемных завода Орши передают МТЗ и БелАЗу-1

БелАЗ уже загрузил заказами Завод приборов автоматического контроля. В перспективе – производство уникальных деталей для карьерных самосвалов.

Два самых проблемных завода Орши передают МТЗ и БелАЗу-4

Дмитрий Ишметов, директор Завода приборов автоматического контроля:
Основная задача – это наладить производство, чтобы мы вышли в точку безубыточности и получили прибыль. Вторая задача – освоение инвестиционного проекта БелАЗа по производству кольцераскатки.

Два самых проблемных завода Орши передают МТЗ и БелАЗу-7

Виталий Томашевич, литейщик Завода приборов автоматического контроля:
Пришел новый станок. Есть надежда, что что-то будет лучше. В крайнем случае, люди этого ждут.

Два самых проблемных завода Орши передают МТЗ и БелАЗу-10

Объем инвестиций только в совместный проект БелАЗа и Завода приборов автоматического контроля – более 180 миллионов рублей. Всего же до конца 2023 года в Оршанский район планируют привлечь не менее 1,5 миллиардов инвестиций.

Работу местных органов власти по развитию района оценили 13 февраля на выездном совещании Витебского облисполкома.

Два самых проблемных завода Орши передают МТЗ и БелАЗу-13

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Вопросов еще достаточно много в реализации тех задач, которые стоят перед этим регионом. Конечно, это прежде всего экономика, это выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития. К сожалению, они еще не радуют.

Конечно, подвижки есть. Подвижки серьезные, но это еще не те результаты, которые должны быть.

Два самых проблемных завода Орши передают МТЗ и БелАЗу-16

В конце 2018 года Президент подписал указ «О развитии Оршанского района». Он направлен на решение ключевых вопросов региона и рассчитан на 5 лет.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Дмитрий Ишметов # Виталий Томашевич # Наталья Кочанова # Фотофакт

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