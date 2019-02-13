Два самых проблемных завода Орши передают МТЗ и БелАЗу
Новости Беларуси. Два самых проблемных завода в Орше станут частью двух флагманов машиностроения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, к МТЗ отходит Оршанский инструментальный завод. Здесь начнут выпускать новые виды инструментов для обработки металлов, а также планируют проводить обслуживание тракторной техники.
БелАЗ уже загрузил заказами Завод приборов автоматического контроля. В перспективе – производство уникальных деталей для карьерных самосвалов.
Дмитрий Ишметов, директор Завода приборов автоматического контроля:
Основная задача – это наладить производство, чтобы мы вышли в точку безубыточности и получили прибыль. Вторая задача – освоение инвестиционного проекта БелАЗа по производству кольцераскатки.
Виталий Томашевич, литейщик Завода приборов автоматического контроля:
Пришел новый станок. Есть надежда, что что-то будет лучше. В крайнем случае, люди этого ждут.
Объем инвестиций только в совместный проект БелАЗа и Завода приборов автоматического контроля – более 180 миллионов рублей. Всего же до конца 2023 года в Оршанский район планируют привлечь не менее 1,5 миллиардов инвестиций.
Работу местных органов власти по развитию района оценили 13 февраля на выездном совещании Витебского облисполкома.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Вопросов еще достаточно много в реализации тех задач, которые стоят перед этим регионом. Конечно, это прежде всего экономика, это выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития. К сожалению, они еще не радуют.
Конечно, подвижки есть. Подвижки серьезные, но это еще не те результаты, которые должны быть.
В конце 2018 года Президент подписал указ «О развитии Оршанского района». Он направлен на решение ключевых вопросов региона и рассчитан на 5 лет.
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