«Речь идёт об обычном торге». Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась: надолго ли?

Новости Беларуси. В новый год мы вошли без заключенного с российскими партнерами договора о поставке нефти. Переговоры начались задолго до 1 января и продолжались все дни после, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Накануне появилась информация о том, что «Белнефтехим» заключил первый контракт с российской нефтяной компанией без премии к цене. И прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась. Тему продолжит Евгений Пустовой.

2019 год для «Белнефтехима» закончился так же, как и продолжался – переговорами с основным партнером – Россией. Не договорились. В общем, выдался тяжелый понедельник. Дело и телефон в свои руки взял Президент. 31 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды провели телефонные переговоры.

Затем к ним подключились руководитель российского правительства и министр энергетики. Моменты важные: объёмы, сроки поставок и цены на углеводороды. Поручения даны правительствам и субъектам хозяйствования. Коль они не договорятся в середине января, главы государств вновь сядут за стол переговоров.

Георгий Гриц, и.о. ректора института «Кадры индустрии»:

Необходимо отрабатывать и иметь в запасе поставщиков альтернативных источников данного сырья. Это, к сожалению, классика.

В последний день года глава государства собрал управленцев всего нефтехимического комплекса страны. Формулы менеджмента после совещания у Президента в «Белнефтехиме» вспомнили – и началась ещё более активная работа. Александр Лукашенко поручил обеспечить поставку нефти из альтернативных источников Евгений Пустовой, корреспондент:

Так было всегда. В конце каждого года белорусы и россияне согласовывали нефтегазовый баланс. А однажды мои коллеги даже Новый год под курантами встречали. Уже 1 января пришла новость из Москвы: дожали – газ!





Посол в России и самый успешный газовый лоббист Минска Владимир Семашко договорился с главой «Газпрома». О ценах – на будущие два месяца, об объёмах поставок и транзите через Беларусь – на будущие два года. Южный и Северный потоки – одно, а прямое русло, проверенное годами – другое.

По нефти акценты у каждой стороны свои. Свой рынок не пострадает – это аксиома для «Белнефтехима». Но и контракты на внешних рынках белорусы исполнят. «Белнефтехим»: дефицита топлива из-за приостановки поставок российской нефти не будет

Своя нефть есть и в Беларуси. Плюс госрезерв и запасы технологического сырья. Да к тому же, сети автозаправочных станций топливо покупают на бирже. А уже потом весь бензин, будь то белорусский, будь то российский, проходит многоуровневый контроль. И только потом – в бензобаки наших авто.

Проблема только в одном: нельзя останавливать процесс на наших НПЗ. Кстати, недавно модернизированных. Поэтому в Новополоцке и Мозыре снизили загрузку до технологического минимума, чтобы растянуть запасы. Хотя и на российских месторождениях просто так установки из розетки не выключишь. Обратный запуск стоит две третьих от строительства новой буровой.

Михаил Ковалёв, аналитик, профессор БГУ:

В России прекрасно понимают, что рано или поздно мы договоримся, и все продолжится, как было. Но речь идет об обычном торге.

Провисает контракт с Беларусью – у соседей покупаем 7 % чёрного золота, значит, растёт профицит. А чем больше тяжелой российской нефти Urals, тем дешевле она по отношению к более качественному Brent. Уже сейчас на тонне российские компании теряют по 25 долларов. Торг с Беларусью стоит 20 миллионов долларов в день. Как говорится, стоит ли шкурка выделк? А такие потери премиальных, за которые и весь сыр-бор.

Мы сейчас платим 83 % от мировой цены на нефть. Налоговый манёвр сказался. А не бедные российские нефтяники ещё хотят и премию – по 10 долларов с тонны. Хотя на встречах в верхах договаривались об обратном. Но политика наживы пытается взять верх. Поэтому игру на свой карман не стоит спутывать с интеграционными картами. В таком случае – говорит бизнес – ничего личного. Но бизнес бизнесом, а личные контакты помогли. Но субботним вечером нефть пошла. Пошла без премиальных бонусов.

Этого времени должно хватить на согласование более долгосрочных контрактов и поиск альтернативных поставщиков. Пока зампред давал интервью журналистам, резервуары ОАО «Нафтан» заполнялись сырьём. К моменту эфира сюда подано 6 тысяч тонн нефти. Затем в очереди на прокачку – Мозырский НПЗ.





Очередные подробности журналистам обещали сразу после рождественских выходных. Переговоры продолжаются. Urals падает в цене. А логистическое плечо Минску готовы подставить все страны-соседи. Только вот насколько это самое транспортное плечо окажется выгодным?

Уехать от проблемы можно на электросамокате. Так белорусы шутят. Другой реакции эти хозяйственные разногласия у большинства белорусов и не вызывают. Не в первой же…