«Белнефтехим»: с одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность о поставках 130 тысяч тонн нефти
Новости Беларуси. Минск и Москва нашли консенсус. Нефть пошла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 января к вечеру были включены насосные агрегаты и началась прокачка сырья на ОАО «Нафтан».
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На очереди – Мозырский НПЗ. За первые сутки будет подано 6 тысяч тонн. Планируемый объём поставок в январе – 600 тысяч тонн нефти – полностью обеспечит потребности заводов в этом месяце. Переговоры ведутся и дальше, время на согласование более долгосрочных контрактов есть.
Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»:
В целях обеспечения надежной работы нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами, с одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность о том, что порядка 130 тысяч тонн нефти будет поставлено. На первом этапе договоренность достигнута, выходим на объем порядка 600 тысяч. Задача стоит достичь максимальный эффект для Республики Беларусь в условиях на поставляемую нефть. Здесь главным критерием мы для себя видим получение максимального эффекта экономического, чтобы не допустить резкого роста цен на нефтепродукты для белорусских потребителей.
Вместе с тем продолжается и поиск альтернативных поставщиков железнодорожным транспортом. Через порты стран Балтии и Украины. Литва, Латвия, Польша также готовы помочь транспортировать нефть в Беларусь. Вопрос в цене и экономической целесообразности. Но в то же время из-за профицита российская нефть теряет в цене.
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