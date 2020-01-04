«Белнефтехим»: с одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность о поставках 130 тысяч тонн нефти

Новости Беларуси. Минск и Москва нашли консенсус. Нефть пошла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 января к вечеру были включены насосные агрегаты и началась прокачка сырья на ОАО «Нафтан». Румас обсудил в телефонном разговоре с Медведевым ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ

На очереди – Мозырский НПЗ. За первые сутки будет подано 6 тысяч тонн. Планируемый объём поставок в январе – 600 тысяч тонн нефти – полностью обеспечит потребности заводов в этом месяце. Переговоры ведутся и дальше, время на согласование более долгосрочных контрактов есть.

Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»:

В целях обеспечения надежной работы нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами, с одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность о том, что порядка 130 тысяч тонн нефти будет поставлено. На первом этапе договоренность достигнута, выходим на объем порядка 600 тысяч. Задача стоит достичь максимальный эффект для Республики Беларусь в условиях на поставляемую нефть. Здесь главным критерием мы для себя видим получение максимального эффекта экономического, чтобы не допустить резкого роста цен на нефтепродукты для белорусских потребителей.