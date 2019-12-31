Александр Лукашенко поручил обеспечить поставку нефти из альтернативных источников
Новости Беларуси. 30 декабря лидеры стран договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу до конечного принятия решений президентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
31 декабря Александр Лукашенко провел совещание с руководством нефтехимического комплекса страны, на котором обсуждали тему поставок и переработки черного золота.
Как отметил глава государства, участники этой встречи должны более детально обсудить соответствующие вопросы, учитывая, что состоялись два телефонных разговора с президентом России. По итогам совещания во Дворце Независимости даны несколько поручений.
Во-первых, в ближайшие часы завершить переговоры и заключить контракты на поставку нефти в Беларусь. Во-вторых, задействовать альтернативные источники для поступления в страну этого сырья.
Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
В развитии телефонных разговоров глав государств Александром Лукашенко поручено в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь и заключить контракты на поставку нефти в Беларусь с целью бесперебойной работы двух наших нефтеперерабатывающих заводов. Чем мы сейчас и займемся. Параллельно дано четкое поручение обеспечивать поставку в ближайшие дни из альтернативных источников нефти. Прежде всего железнодорожным транспортом с портов Балтики. А также задействовать для поставки альтернативной нефти нефтепровод «Дружба». Чем мы будем в ближайшие дни заниматься.
В 2020 году наша страна намерена закупить у России около 20 миллиардов кубометров газа и около 24−25 миллионов тонн нефти.