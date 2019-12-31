Александр Лукашенко поручил обеспечить поставку нефти из альтернативных источников

Новости Беларуси. 30 декабря лидеры стран договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу до конечного принятия решений президентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 31 декабря Александр Лукашенко провел совещание с руководством нефтехимического комплекса страны, на котором обсуждали тему поставок и переработки черного золота.

Как отметил глава государства, участники этой встречи должны более детально обсудить соответствующие вопросы, учитывая, что состоялись два телефонных разговора с президентом России. По итогам совещания во Дворце Независимости даны несколько поручений. Во-первых, в ближайшие часы завершить переговоры и заключить контракты на поставку нефти в Беларусь. Во-вторых, задействовать альтернативные источники для поступления в страну этого сырья.