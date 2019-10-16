Реальные денежные доходы белорусов в январе-августе выросли на 6,8%

Новости Беларуси. Реальные располагаемые денежные доходы белорусов, то есть то, что остается после вычета налогов, уплаты сборов и взносов, скорректированные на инфляцию, в январе-августе 2019 года выросли почти на 7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белстат представил уточненный расчет одного из самых объективных показателей изменения уровня жизни. В общем объеме денежных доходов больше всего приходится на оплату труда: без малого 65 %, то есть даже больше двух третей. Почти четверть составляют различные выплаты – пенсии, пособия, стипендии и прочее. Около 8 % дает предпринимательская и иная деятельность, приносящая прибыль.