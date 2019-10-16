Новости экономики за 16.10.2019

Аграрии Пензенской области будут собирать урожай с помощью белорусских комбайнов. «Гомсельмаш» и министерство сельского хозяйства этого российского региона заключили соглашение о сотрудничестве.

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Согласно договоренности, наши машиностроители окажут содействие в оснащении области современной высокопроизводительной уборочной техникой, расширенный модельный ряд которой будет постоянно представлен на местной выставке-ярмарке. Кроме этого, документ предусматривает сотрудничество с Пензенским государственным аграрным университетом, а также демонстрацию энергонасыщенных комбайнов на полях региона.

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