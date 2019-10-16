Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске

Новости Беларуси. Уже в этом месяце экспериментальный образец поставят заказчику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его длинна всего 9 метров, что делает технику более манёвренной. На одном заряде электробус сможет проехать почти 200 километров и перевезти в салоне до 75 пассажиров.

Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш»:

Из особенностей мог отметить, что задняя ось тоже управляемая, т.е. она будет поворачиваться. За счет этого маневренность улучшится. Опробовав эту технологию на этом электробусе, мы будем планировать внедрять ее и на других кузовах 4-го поколения, чтобы сохранить маневренность на уровне пассажирских транспортных средств, которые у нас эксплуатируются.