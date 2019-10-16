Прямой эфир

Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске

16 октября 2019 12:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уже в этом месяце экспериментальный образец поставят заказчику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске-1

Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске-3

Его длинна всего 9 метров, что делает технику более манёвренной. На одном заряде электробус сможет проехать почти 200 километров и перевезти в салоне до 75 пассажиров.

Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске-6

Олег Быцко, директор НТПЦ «Белкоммунмаш»:
Из особенностей мог отметить, что задняя ось тоже управляемая, т.е. она будет поворачиваться. За счет этого маневренность улучшится. Опробовав эту технологию на этом электробусе, мы будем планировать внедрять ее и на других кузовах 4-го поколения, чтобы сохранить маневренность на уровне пассажирских транспортных средств, которые у нас эксплуатируются.

Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске-9

Такая модель электробуса будет особенно востребована в маленьких городах. Если говорить про зарубежный рынок, то новинкой уже заинтересовались в Грузии. В Тбилиси планируют поставить почти десяток маленьких электробусов.

# Транспорт Беларуси # Экономика # Олег Быцко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Леонид Анфимов: «3 % ВВП оседает в карманах дельцов»
16 октября 2019 10:54

Леонид Анфимов: «3 % ВВП оседает в карманах дельцов»

Национальный аэропорт «Минск» станет частью столицы: Президент подписал Указ
16 октября 2019 07:26

Национальный аэропорт «Минск» станет частью столицы: Президент подписал Указ

«Великий камень» предлагает зарубежным партнёрам рассмотреть возможность создания субпарков
16 октября 2019 06:22

«Великий камень» предлагает зарубежным партнёрам рассмотреть возможность создания субпарков