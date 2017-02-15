Развитие производственного бизнеса: Фрунзенский район готов предложить коллегам из Китая порядка 100 инвестиционных площадок

Новости Беларуси. Новый вектор давней дружбы. Порядка 100 инвестиционных площадок готов предложить Фрунзенский район столицы своим коллегам из Китая.

Речь идет о развитии производственного бизнеса. В частности, о создании совместных предприятий.

В 2016 году в копилку района поступило 30 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Среди основных партнеров – Россия, Эстония, Казахстан, Венгрия. Свой капитал представители ближнего и дальнего зарубежья вкладывают в промышленность, торговлю и оздоровление.

К слову, Фрунзенский район сегодня в лидерах по привлечению прямых иностранных инвестиций.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Многие китайские инвесторы имеют интерес к сотрудничеству с белорусскими партнёрами. Но им нужны конкретные объекты.

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района:

У нас в районе представлено порядка 100 инвестпроекта, которые мы можем предложить практически любому инвестору. И они выставлены на всеобщее обозрение в инвестиционных атласах республики и города Минска

Социальная сфера – также одно из приоритетных направлений для Беларуси и Китая.

К примеру, в 33 гимназии юные жители Фрунзенского района успешно изучают язык Поднебесной. Обе страны планируют реализовать и ряд культурно-просветительских проектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.