Прямой эфир

Развитие производственного бизнеса: Фрунзенский район готов предложить коллегам из Китая порядка 100 инвестиционных площадок

15 февраля 2017 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый вектор давней дружбы. Порядка 100 инвестиционных площадок готов предложить Фрунзенский район столицы своим коллегам из Китая.

Речь идет о развитии производственного бизнеса. В частности, о создании совместных предприятий.

В 2016 году в копилку района поступило 30 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Среди основных партнеров – Россия, Эстония, Казахстан, Венгрия. Свой капитал представители ближнего и дальнего зарубежья вкладывают в промышленность, торговлю и оздоровление.

К слову, Фрунзенский район сегодня в лидерах по привлечению прямых иностранных инвестиций. 

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:
Многие китайские инвесторы имеют интерес к сотрудничеству с белорусскими партнёрами. Но им нужны конкретные объекты.

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района:
У нас в районе представлено порядка 100 инвестпроекта, которые мы можем предложить практически любому инвестору. И они выставлены на всеобщее обозрение в инвестиционных атласах республики и города Минска   

Социальная сфера – также одно из приоритетных направлений для Беларуси и Китая.

К примеру, в 33 гимназии юные жители Фрунзенского района успешно изучают язык Поднебесной. Обе страны планируют реализовать и ряд культурно-просветительских проектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Экономика # Китай # Цуй Цимин # Артем Цуран

Другие новости рубрики

Все новости
Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 16%
15 февраля 2017 08:09

Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 16%

Витебская область в 2016 году заработала 60 миллионов на экспорте медуслуг
15 февраля 2017 06:42

Витебская область в 2016 году заработала 60 миллионов на экспорте медуслуг

Новости экономики за 14.02.2017
14 февраля 2017 17:30

Новости экономики за 14.02.2017