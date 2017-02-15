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Витебская область в 2016 году заработала 60 миллионов на экспорте медуслуг

15 февраля 2017 06:42
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Новости Беларуси. В Беларуси растет экспорт медицинских услуг. Только в Витебской области за 2016 год он увеличился на 20% в сравнении с 2015.

На оказании таких услуг в регионе заработали 60 миллионов рублей.

У иностранцев пользуются популярностью роддома, стоматологические клиники, пластическая хирургия, диагностические и реабилитационные центры. Оценили уровень медпомощи граждане России, Литвы, Латвии и Китая. Больше всех в этом плане преуспел Витебский областной диагностический центр. В основном – благодаря введенному ранее ноу-хау, передвижному пульмоскану.

Только эта установка принесла более трех миллионов рублей.

Владимир Орехва, главный врач Витебского областного диагностического центра:
Мы ни одну цену ни на одно исследование не подняли. Нам удалось достичь этого благодаря тому, что используя наш передвижной медицинский пункт, мы обследовали жителей приграничья.

Медики надеются, что в 2017 году экспорт медицинских услуг увеличится еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том числе и благодаря безвизовым 5-дневным каникулам иностранцев.

# Экономика # Экспорт # Владимир Орехва

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