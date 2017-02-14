Новости экономики за 14.02.2017

Новости Беларуси. Валютных расчетов, пошлин и сборов станет существенно меньше. Это предусмотрено программой дедолларизации экономики, – сообщили в Нацбанке и правительстве. Снижение валютных рисков, высокая доходность рублевых депозитов на фоне валютных способствуют доверию к экономике. Таковы результаты последнего мониторинга электронных обращений. Какие еще вопросы белорусы адресовали банкам, знает наш экономический обозреватель Анна Рублева.

25% ВОПРОСОВ О КРЕДИТАХ

Топ вопросов – кредиты, работа карточек и денежные переводы. Причем информацию о денежных трансферах стали запрашивать чаще всего. Такой вывод сделали в Нацбанке, изучив базу электронных обращений. Задать вопрос можно на сайте ведомства, и это может сделать каждый. К слову, самыми активными были жители Минска, реже всего в ведомство обращались жители Гродненской и Витебской областей. Итого – более двух тысяч вопросов за год.

ПОДАЧА ДЕКЛАРАЦИЙ ДО 1 МАРТА

Платить налог за подарки от близких родственников не нужно, даже если это очень дорогие подарки. Освободят от уплаты и тех, кто получал переводы. Близкие – это ключевое слово. Если стоимость подарка или перевода превышает 4900 рублей и даритель не является членом семьи, то налоговую декларацию подавать нужно до 1 марта и уплатить 13% подоходного налога не позднее середины мая.

ЖИЛИЩНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Новый поворот в решении жилищного вопроса. В Гродно начали возводит дом для очередников по себестоимости без льготных кредитов. Инициатива принадлежит одному из предприятий города и управлению капитального строительства. Обоюдными усилиями был создан кооператив. Ориентировочная стоимость квадратного метра – 710 рублей. Если эксперимент окажется положительным, то строительство домов для нуждающихся по такой схеме будет продолжено.

СКАНЕР ДЛЯ ВАГОНОВ

Новый в Беларуси инспекционно-досмотровый комплекс на железной дороге открыли в Бресте. С помощью новейшего оборудования будут сканировать грузовые составы на белорусско-польской границе. Комплекс, построенный в рамках межправительственного соглашения между Беларусью и Китаем, в три раза увеличит скорость досмотра. Всего за несколько минут можно будет получить изображения товаров в вагоне без вскрытия. К слову, в брестской области за год выявили почти 200 нарушений и изъяли контрабанду стоимостью более двух миллионов долларов.

АВТОМОБИЛИ VS ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Автомобильные перевозки существенно потеснили железнодорожный транзит. Почти 70% рынка – это фуры и грузовики, чуть более 15% – железнодорожный транспорт. В 2017 году доля машин в структуре логистики только вырастет. Для сравнения: в России объем продаж грузовых автомобилей вырос на 11%. Такая же тенденция будет наблюдаться и у нас. Особенно с учетом введения «экостандартов», известных как Евро-6, по всей Европе.

И о курсах валют. Евро и доллар на торгах второй день дешевеют, российский рубль дорожает Таким образом, белорусский рубль вновь укрепился к корзине. Курс доллара на завтра – 1 рубль 88 копеек, евро – 2 рубля 1 копейка, 100 российских рублей оценили в 3 рубля 25 копеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.