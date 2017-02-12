Развитие должно быть абсолютно сбалансированным: Беларусь ищет новые точки роста экономики

Новости Беларуси. Беларусь не будет включать «печатный» станок, а в развитии экономики необходимо найти новые точки роста. Такие задачи ставит глава государства перед всеми, кто участвует в проведении социально-экономической политики страны.

На неделе за одним столом встретились ключевые фигуры госуправления и экс-руководители аналогичных структур. Впрочем, и ныне они продолжают свою деятельность в экономической отрасли. Такой состав участников этой дискуссии вовсе не означает, что экономика возвращается на старые рельсы, скорее наоборот.

Именно дискуссия поможет определиться по дальнейшим действиям, – уверен Александр Лукашенко.

Однако неизменным останутся главные приоритеты – социальная справедливость и повышение уровня жизни людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Любое государство заинтересованно в своем развитии. Оно берет инструменты из одной теории, другой теории и материализует их, проводя ту или иную экономическую политику. Так вот, сегодня группа экспертов, людей, которые ко мне обращаются, все больше и больше склонны к тому, что мы должны серьезно посмотреть на суперлиберальную свою экономику или действий в экономике либеральных.

И нашу экономику стоит проревизировать с точки зрения человеческого фактора, очеловечить ее насколько это возможно.

Однако важно, чтобы предпринимаемые шаги не создавали предпосылок для дестабилизации в будущем. Потому что, используя тот или иной метод, особенно такой желанный всегда – получить доступ к дешевым деньгам и так далее, которых нет, – мы сегодня можем получить некий эффект, но завтра это обернется большими проблемами. Вот этого допустить нельзя. И наоборот.

Развитие должно быть абсолютно сбалансированным. Без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений, которые мы уже переживали.

Сегодня экономика – вопрос номер один. И для консервативных, и для либеральных экспертов. Ставку и те, и другие должны делать на импортозамещение, инвестиции, снижение процентных ставок и экспорт. Кстати, промежуточные итоги неплохие. Сальдо внешней торговли сбалансированное,

промышленность за год продемонстрировала рост производства практически 106%.

Осталось подтянуть деревообработку и нефтехимию. Кроме того, улучшились процентные ставки по кредитам, инфляция в 2016 и вовсе оказались ниже прогноза. Главный вопрос – за счет каких инструментов денежно-кредитной политики можно этот рост простимулировать.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Все сходились в том, что никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно. Все развитие должно происходить на здоровой экономически выверенной основе. Спор был лишь в том, чуть быстрее или чуть медленнее осуществлять те или иные изменения параметров, которые характеризуют денежно-кредитную политику.

Президент определил, что последнее слово за Национальным банком, за правительством.

Совещание у Президента – только начало большого разговора, это предварительные итоги. Совсем скоро экономические вопросы обсуждать будут в расширенном составе на заседании Совмина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.