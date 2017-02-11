«Молочный мир» везет домой две золотые и серебряную медали «Продэкспо-2017», а так же дипломы «Лучший вкус»

Новости Беларуси. Белорусские производители завоевали 80% наград в номинации «Молочная продукция» на выставке «Продэкспо» в Москве. Таким образом отечественные сыры, творог, сметана еще раз подтвердили свое высочайшее качество.

Участие в форуме приняли предприятия почти из 60 стран мира, и самая серьезная конкуренция наблюдалась у молочников. Они разместились в одном из крупнейших павильонов – «Форум».

Среди лидеров – предприятие «Молочный мир».

Компания обошла 300 производителей и получила золото за йогурт «Його-фрукт», второе золото за йогурт «Ростик» и серебро за сыр «Голландский» премиум-класса.

Кроме того, «Молочный мир» был отмечен двумя дипломами по итогам оценки народных дегустаторов в конкурсе «Лучший вкус».

Петр Пограновский, начальник отдела логистики и продаж ОАО «Молочный мир»:

Среди такого количества получить первое место или гран-при – это очень высокая оценка. Мы принимаем участие в этой выставке для того, чтобы закрепить и показать имидж нашего предприятия и наработать новую клиентуру.

Выйти на рынки Азербайджана, Грузии. Сегодня и вчера много потенциальных покупателей шло из Узбекистана. Были предложения по Китаю, интересуются нашим мороженым. Так что тоже будем отрабатывать этот маршрут.

Сегодня «Молочный мир» – это лидер отрасли с объемом переработки молока более 220 тысяч тонн в год.

И высшая награда «Продэкспо» яркое подтверждение качества продукции и привилегия в конкуренции с мировыми брендами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.