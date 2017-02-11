Изготавливать надо то, что сегодня востребовано на рынке: молодые белорусские бизнес-проекты

Новости Беларуси. Первую партию отечественного торгового оборудования на днях экспортируют в Россию. В Витебске запустили производство на уникальном для Беларуси предприятии. Три кита, на которых основывается завод – инновации, экспорт, создание новых рабочих мест. Таких же принципов придерживаются и другие предприятия города, которые уже успели зарекомендовать себя далеко за пределами страны. Об успешных бизнес-проектах в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Респиратор, очки и белоснежный костюм. Новая форма и новая жизнь. После сокращения отец троих детей четыре месяца не мог найти работу. И даже не предполагал, что попадет в молодую кампанию и будет первопроходцем в сфере производства отечественного торгового оборудования.

Василий Радюк, оператор сушильно-окрасочных линий и агрегатов предприятия по производству торгового оборудования:

На предприятии организовано разрядное повышение зарплаты. И так как сейчас начало процесса, находимся у истоков, с повышением разряда будет повышаться заработная плата.

Иностранные инвесторы в проект вложили более семи миллионов долларов, не считая покупки зданий под производство. Пока запущена лишь первая очередь масштабного проекта.

На заводе создано 150 новых рабочих мест. А в перспективе здесь планируют расширить штат минимум до 400 сотрудников.

Анастасия Бут, СТВ:

В тестовом режиме здесь произвели уже 5 фур торгового оборудования. Если выстроить стеллажи в одну линию, получится 1 километр 250 метров. А совсем скоро начнется и новое производство – кассовых боксов.

Первую партию товара на днях отправят в Россию. Ориентирован же завод на рынок Таможенного союза.

Постепенно будут выходить на Польшу и Прибалтику.

Олег Ткачук, генеральный директор предприятия по производству торгового оборудования:

Мы получили те необходимые документы, которые дают нам уже право работать как производственное предприятие. Мы могли производить, мы могли делать, но мы не имели права, не подтвердив качество, статус, страну производителя, его реализовывать. Теперь у нас полный комплект документов, который дает нам право выходить с рынок реализацией нашей продукции.

Почти всю продукцию на экспорт отправляет и это предприятие.

Витебские подъемники уже работают в России, Армении, Узбекистане, Монголии, Украине.

Осваивает завод и европейский рынок. Работают и по индивидуальной программе. Сейчас по спецзаказу изготавливают 52-метровый автогидроподъемник с вылетом стрелы в 30. Такая конструкция сможет поднять людей или груз на высоту 25-этажного дома. Пригодится и спасателям, и строителям, и энергетикам.

Андрей Сидоров, директор предприятия по производству автогидроподъемников:

Делать и изготавливать надо ту продукцию, которая действительно востребована на рынке на сегодняшний день. То есть та, которая не имеет аналогов. Если аналоги есть, она должна быть конкурентоспособна, по качеству превосходить. В таком случае мы найдем рынки сбыта. И у нас будет, естественно, хороший экспортный потенциал нашей страны.

Товарооборот в миллиард долларов для Витебской области – не предел. Готовая продукция производителей поставляется более чем в 60 стран мира.

Ее используют в военной, авиационной, космической и атомной отраслях. Географию поставок планируют расширять и в 2017 году.