Растущая стоимость барреля нефти сказалась на котировках валют

Новости Беларуси. Нефть снова в цене. Баррель марки Brent впервые с октября прошлого года превысил 52 доллара.

Ситуацию на рынке провоцируют ложные прогнозы, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Запасы нефти растут уже не так активно. В результате крепнут валюты, завязанные на экспорте черного золота. Среди них - российский рубль.

А вот американский доллар наоборот сдал на фоне все тех же неоправданных прогнозов.

Евгений Новик, аналитик компании «Альпари»:

Соответственно, на нашем рынке, который реагирует на 40% примерно от курса российского рубля – это нашло своё отражение в котировках и, соответственно, на нашей бирже российский рубль тоже вырос.

На Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги, по их итогам доллар снизился на 43 рубля. Евро тоже стал дешевле, но на 36 рублей. А вот российский рубль продолжает рост.