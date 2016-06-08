В каких странах опасно снимать наличные с пластиковой карты

Новости Беларуси. Банкиры опубликовали список, в котором оказалось больше сотни государств, где опасно снимать наличные, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

В список, в числе прочих, попали Китай, США, Индия, Австралия и большинство стран Латинской Америки. Риск стать жертвой мошенников есть и в Северной Корее.

В список попало много экономически благополучных стран. К примеру, Гонконг, Япония и Сингапур. Все дело в том, что в этих государствах снятие наличных в банкоматах осуществляется по магнитной полосе, а не микрочипу.

Хоть как-то себя застраховать можно с помощью СМС-оповещения. Узнав о бесконтрольном снятии наличных, следует сразу заблокировать свою карту.