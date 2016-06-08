Новости экономики 08.06.2016

Новости Беларуси. Банкиры опубликовали список, в котором оказалось больше сотни государств, где опасно снимать наличные, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

ПЛАСТИКОВЫЙ РИСК

В список, в числе прочих, попали Китай, США, Индия, Австралия и большинство стран Латинской Америки. Риск стать жертвой мошенников есть и в Северной Корее. В список попало много экономически благополучных стран. К примеру, Гонконг, Япония и Сингапур. Все дело в том, что в этих государствах снятие наличных в банкоматах осуществляется по магнитной полосе, а не микрочипу. Хоть как-то себя застраховать можно с помощью СМС-оповещения. Узнав о бесконтрольном снятии наличных, следует сразу заблокировать свою карту.

БОЛЬШОЙ ЗЛОТЫЙ

Новая банкнота появится в Польше. Номинал купюры 500 злотых. Нацбанк Польши обосновал эмиссию растущим спросом на банкноты высоких номиналов. Сейчас в обращении используются купюры в 10, 20, 50, 100 и 200 злотых. В обращении новая банкнота появится в 2017-м году. К слову, сегодня злотые в Беларуси можно купить по минимальному курсу 5 196 рублей.

РАСТУЩИЙ БАРРЕЛЬ

Нефть снова в цене. Баррель марки Brent впервые с октября прошлого года превысил 52 доллара. Ситуацию на рынке провоцируют ложные прогнозы. Запасы нефти растут уже не так активно. В результате крепнут валюты, завязанные на экспорте черного золота. Среди них - российский рубль. А вот американский доллар наоборот сдал на фоне все тех же неоправданных прогнозов.

Евгений Новик, аналитик компании «Альпари»:

Соответственно, на нашем рынке, который реагирует на 40% примерно от курса российского рубля – это нашло своё отражение в котировках и, соответственно, на нашей бирже российский рубль тоже вырос.

На Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги, по их итогам доллар снизился на 43 рубля. Евро тоже стал дешевле, но на 36 рублей. А вот российский рубль продолжает рост.

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