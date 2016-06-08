Новости Беларуси. В Минске продолжает работу крупнейшая сельскохозяйственная выставка года — «Белагро-2016». Свою продукцию на площадке презентует рекордное количество компаний — свыше 500 из 20 стран.

Масштабная демонстрация отечественных достижений и международного опыта в сельском хозяйстве проходит сразу на двух площадках. На территории аэропорта «Минск-1» свои новинки представляют производители современной сельхозтехники. А под куполом футбольного манежа на проспекте Победителей разместились экспозиции предприятий пищевой промышленности. Здесь же представлены стенды компаний по выпуску оборудования для переработки сельхозпродукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Иванкович, генеральный директор предприятия по выпуску специальной техники:

Мы вчера достигли договоренности с руководством Сахалинского края, о реализации объема мы достигли договоренности с руководством Брянщины. Мы достигли договоренности с руководством сибирских регионов. Поэтому реализация порядка ста единиц техники будет осуществлена в ближайшее время. И техника будет отгружена и будет работать на блага потребителей Российской Федерации.