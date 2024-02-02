Рассчитываем на запуск в ЕАЭС механизма поддержки производственной кооперации – Головченко
Ускоренные перевозки сельхозпродукции, единый энергетический рынок, взаимодействие на цифровой платформе и новые партнеры. В Казахстане продолжается заседание Евразийского межправсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роман Головченко: нельзя строить экономику только на базе иностранных решений. Подробности здесь.
Нынешняя встреча глав правительств первая в этом году. Время подвести итоги 2023-го. За 11 месяцев минувшего года ВВП ЕАЭС вырос почти на 3,5 %, объем промышленного производства – на 4 %. Обеспечить должное развитие партнерства поможет и запуск механизма поддержки проектов в области производственной кооперации – отметил Роман Головченко. Его разработали еще в минувшем году. Суть в выделении субсидий из бюджета союза. Теперь главное – запустить этот механизм в действие.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Прошлый год был занят подготовкой базовых решений, предусматривающих создание в ЕАЭС принципиально нового механизма поддержки проектов в области производственной кооперации за счет их субсидирования из бюджета союза. Все необходимые решения на уровне членов Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправительственного совета приняты. Определены критерии отбора проектов, утвержден перечень финансовых организаций, которые могут принимать участие в субсидировании таких проектов. Ожидаем, что данный механизм будет запущен в этом году без каких-либо задержек.
Обсудили на заседании и проект по ускоренным перевозкам сельхозпродукции «Евразийский агроэкспресс». В 2023 году благодаря ему было доставлено свыше 450 тысяч тонн грузов. Дополнительные агрохабы и торгово-логистические центры в перспективе позволят нарастить поставки. На объемах перевозок по трансевразийским коридорам скажется и меморандум, который подпишут национальные железнодорожные компании Беларуси, Казахстана и России.