Рассчитываем на запуск в ЕАЭС механизма поддержки производственной кооперации – Головченко

Ускоренные перевозки сельхозпродукции, единый энергетический рынок, взаимодействие на цифровой платформе и новые партнеры. В Казахстане продолжается заседание Евразийского межправсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Роман Головченко: нельзя строить экономику только на базе иностранных решений. Подробности здесь.

Нынешняя встреча глав правительств первая в этом году. Время подвести итоги 2023-го. За 11 месяцев минувшего года ВВП ЕАЭС вырос почти на 3,5 %, объем промышленного производства – на 4 %. Обеспечить должное развитие партнерства поможет и запуск механизма поддержки проектов в области производственной кооперации – отметил Роман Головченко. Его разработали еще в минувшем году. Суть в выделении субсидий из бюджета союза. Теперь главное – запустить этот механизм в действие.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Прошлый год был занят подготовкой базовых решений, предусматривающих создание в ЕАЭС принципиально нового механизма поддержки проектов в области производственной кооперации за счет их субсидирования из бюджета союза. Все необходимые решения на уровне членов Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправительственного совета приняты. Определены критерии отбора проектов, утвержден перечень финансовых организаций, которые могут принимать участие в субсидировании таких проектов. Ожидаем, что данный механизм будет запущен в этом году без каких-либо задержек.