«Рассчитываем, что этот мостик превратится в огромный мост»: делегация бизнесменов из Астраханской области прибыла в Минск

Новости Беларуси. 20 миллионов долларов: по итогам шести месяцев 2018 товарооборот между Беларусью и Астраханской областью России вырос наполовину в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но сальдо для нас отрицательное – значительно возрос импорт астраханской рыбы. Чтобы не плыть по течению, а исправить ситуацию, Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты пригласило деловые круги российской региона на бизнес-встречу. В ее повестке – переговоры и контактно-кооперационная биржа между бизнесмена двух стран, презентация экспортного потенциала и посещение наших предприятий. Именно в товарах по основным экспортным позициям Беларуси – от продовольствия и одежды до мебели – и нуждается Астраханская область.

Ирина Азарова, генеральный директор Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства:

Сегодня мы организовали бизнес-миссию: привезли сюда представителей бизнеса, чтобы уже здесь состоялся диалог. Чтобы уже здесь наши компании могли рассказать о себе, могли пригласить к себе в гости, посетить ваши предприятия, может быть, чему-то поучиться друг у друга. Конечно, мы рассчитываем, что этот мостик превратится в огромный мост.