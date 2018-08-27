Минсельхозпрод сообщил об официальном завершении уборочной кампании в Беларуси

Новости Беларуси. Жатва зерновых завершилась в Беларуси. Об официальном финише уборочной кампании объявил Минсельхозпрод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жатва зерновых завершилась в Беларуси. Об официальном финише уборочной кампании объявил Минсельхозпрод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как уточняют в ведомстве, остались гречиха и просо, а также частично зернобобовые по двум областям (Витебской и Гомельской). Больше всего зерна в 2018 году собрано в Минском и Брестском регионах. Средняя урожайность по стране – почти 26,5 центнеров с гектара. Общий хлебный каравай составил 5 миллионов 190 тысяч тонн.