Минсельхозпрод сообщил об официальном завершении уборочной кампании в Беларуси

Как уточняют в ведомстве, остались гречиха и просо, а также частично зернобобовые по двум областям (Витебской и Гомельской). Больше всего зерна в 2018 году собрано в Минском и Брестском регионах. Средняя урожайность по стране – почти 26,5 центнеров с гектара. Общий хлебный каравай составил 5 миллионов 190 тысяч тонн.