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Минсельхозпрод сообщил об официальном завершении уборочной кампании в Беларуси

27 августа 2018 08:23
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Новости Беларуси. Жатва зерновых завершилась в Беларуси. Об официальном финише уборочной кампании объявил Минсельхозпрод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минсельхозпрод сообщил об официальном завершении уборочной кампании в Беларуси-1

Как уточняют в ведомстве, остались гречиха и просо, а также частично зернобобовые по двум областям (Витебской и Гомельской). Больше всего зерна в 2018 году собрано в Минском и Брестском регионах. Средняя урожайность по стране – почти 26,5 центнеров с гектара. Общий хлебный каравай составил 5 миллионов 190 тысяч тонн.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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