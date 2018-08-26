Как создавался самый большой самосвал в мире и на какую сумму заключён крупнейший контракт? Об этом и не только в интервью с гендиректором «БелАЗа»

Новости Беларуси. Как обойти американский Caterpillar и японский Komatsu? Как создавался самый большой самосвал в мире? На какую сумму заключен крупнейший контракт на «БелАЗе»? Об этом и не только – в интервью с генеральным директором предприятия Петром Пархомчиком, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

Петр Александрович, «БелАЗ» стабильно входит в тройку лидеров по производству карьерных самосвалов. Скажите, насколько сложно конкурировать?

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг»:

Всегда сражаться или бороться с довольно серьезными противниками, а таковыми являются американская компания Caterpillar, японская компания Komatsu престижно. Очень важно, что это и обязывает. Юлия Огнева:

С какими экономическими результатами предприятие подходит к юбилею? Петр Пархомчик:

Прошлый год, хочу напомнить, мы закончили в динамике роста на 185 %. К тому, что было, мы сегодня добавляем еще 150 %. Юлия Огнева:

То есть это по полугодию? Петр Пархомчик:

Это уже за 8 месяцев. И заработная плата выросла, и объемные показатели натуральные выросли, и прибыль выросла. Мы уже давно вкусили вкус зарплаты, превышающей 1500 рублей. И чуть-чуть добавляем в этом году. Юлия Огнева:

Чтобы предприятие работало успешно, модернизация не должна останавливаться ни на минуту. Я так понимаю, что на вашем заводе всё именно так и есть. Скажите, какие сейчас инвестпроекты реализуются?

Петр Пархомчик:

За последние 6 лет мы инвестировали уже более 357 миллионов долларов. Мы ставили перед собой цель производить тяжелых карьерных самосвалов, согласно данному проекту, 838 единиц в год. Когда мы говорили об этом, мы производили в месяц 16-17 тяжелых карьерных самосвалов. Или 330-340 в год. Юлия Огнева:

А сейчас? Петр Пархомчик:

В прошлом году мы преодолели цифру в 646 тяжелых карьерных самосвалов. Первое полугодие закончили с цифрой 407. Темп сохраняется, значит, цифра 800 для нас будет достигнута уже в этом году. Сегодня мы отрабатываем новые темы, связанные с новыми видами карьерных самосвалов. Это карьерные самосвалы на альтернативных видах топлива, это самосвалы, работающие на аккумуляторных батареях, это роботизированные комплексы. Соответственно, эти решения, над которыми работают наши конструкторы, потребуют еще дополнительных вложений, чтобы освоить эту продукцию в ближайшие 3-5 лет. Но и это еще не всё. Завершается проект создания подъемно-транспортного оборудования в Слуцке. Стоимость этого проекта – около 20 миллионов долларов. Идут сейчас строительно-монтажные работы корпуса. Закуплено всё необходимое оборудование. Я думаю, что в конце этого года мы нажмем кнопку и дадим пуск еще одному заводу, который будет производить абсолютно конкурентное оборудование. Юлия Огнева:

Больше 10 лет вы уже руководите предприятием. Какой самый крупный контракт, под которым вы поставили подпись? Петр Пархомчик:

Наверное, самый крупный контракт практически через год повторяется. Это наша глубокоуважаемая компания с Россией – Уральская горно-металлургическая компания. Закупки происходят в интервале от 60 до 70 машин, притом тяжелых карьерных самосвалов. Эти контракты исчисляются на сумму более 100 миллионов долларов. А самый крупный контакт – это Узбекистан – 260 машин на сумму более 200 миллионов долларов.



Юлия Огнева:

Самый большой самосвал был уже собран при вашем руководстве?



Петр Пархомчик:

Разумеется.





Юлия Огнева:

Что этому предшествовало? Как пришла идея его собрать?



Петр Пархомчик:

Идея существовала давно – еще в начале 2000-х годов. Был объявлен тендер. Он был объявлен горной компанией из Чили, которая попросила разработать карьерный самосвал весом в 450 тонн. И наши конструктора тогда же приступили к созданию такого карьерного самосвала. Был подготовлен проект, но реализация его не состоялась. И мы приняли решение – создать такой карьерный самосвал. Притом для того, чтобы у нас не было желания вернуться и отменить или скорректировать свое решение, мы в 2012 году в Лас-Вегасе на выставке публично заявили, что у «БелАЗа» через год-полтора появится карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн.

Мы сказали, потом начались определенные проблемы. Но уже дороги назад не было. Сказано – сделано. Нашлись технические решения. И за полтора года появился карьерный самосвал. Он сейчас успешно работает в Российской Федерации – в Кемеровской области. Мы его дорабатываем, делаем серьезную модернизацию С уверенностью можно сказать, что самосвал получился.