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Минстройархитектуры: «По вопросу сдачи квартир с отделкой ведётся работа, вносятся изменения в нормативно-правовые акты»

27 августа 2018 09:42
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Нет квартирам-полуфабрикатам! Скоро вся новая недвижимость заиграет красками внутренней отделки. Инициативу облачить голые бетонные стены в светлые обои и мозаичную плитку проявили застройщики.

Специалисты уверяют: муторный ремонт в новостройке в разы дороже.

Так называемое социальное преображение личных метров добавляет в итоговую смету 100 рублей за квадрат.

Минстройархитектуры: «По вопросу сдачи квартир с отделкой ведётся работа, вносятся изменения в нормативно-правовые акты»-1

Евгения Филимонова, пресс-секретарь Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь:
На данный момент по вопросу сдачи квартир с отделкой ведётся работа. И Минстройархитектуры вносятся изменения в нормативно-правовые акты.

Профильное министерство смотрит в сторону дифференцированного подхода: разные условия для коммерческого и социального жилья.

Сегодня все новостройки с бюджетными инвестициями строят с отделкой.

# Недвижимость # Экономика # Андрей Чернышев # Евгения Филимонова

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