Минстройархитектуры: «По вопросу сдачи квартир с отделкой ведётся работа, вносятся изменения в нормативно-правовые акты»

Так называемое социальное преображение личных метров добавляет в итоговую смету 100 рублей за квадрат.

Специалисты уверяют: муторный ремонт в новостройке в разы дороже.

Нет квартирам-полуфабрикатам! Скоро вся новая недвижимость заиграет красками внутренней отделки. Инициативу облачить голые бетонные стены в светлые обои и мозаичную плитку проявили застройщики.

Евгения Филимонова, пресс-секретарь Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь:

На данный момент по вопросу сдачи квартир с отделкой ведётся работа. И Минстройархитектуры вносятся изменения в нормативно-правовые акты.

Профильное министерство смотрит в сторону дифференцированного подхода: разные условия для коммерческого и социального жилья.