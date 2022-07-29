Президент Беларуси 29 июля в Слуцком районе по вопросам уборочной

Новости Беларуси. Тема номер один – уборочная. Президент Беларуси 29 июля в Слуцком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сути, это продолжение республиканского селекторного совещания по уборке урожая, которое прошло в начале этой недели. Только уже в поле. Глава государства приехал в одно из перспективных хозяйств. «Козловичи-Агро» опережает показатели 2021 года по производству продукции растениеводства и животноводства.

Сейчас аграрии убирают озимую пшеницу, ожидая высокой урожайности – около 75 центнеров с гектара. За полевыми работами намерен проследить глава государства. Александр Лукашенко также посетит новую молочно-товарную ферму.