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Президент Беларуси 29 июля в Слуцком районе по вопросам уборочной

29 июля 2022 07:42
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Новости Беларуси. Тема номер один – уборочная. Президент Беларуси 29 июля в Слуцком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси 29 июля в Слуцком районе по вопросам уборочной-1

По сути, это продолжение республиканского селекторного совещания по уборке урожая, которое прошло в начале этой недели. Только уже в поле. Глава государства приехал в одно из перспективных хозяйств. «Козловичи-Агро» опережает показатели 2021 года по производству продукции растениеводства и животноводства.

Сейчас аграрии убирают озимую пшеницу, ожидая высокой урожайности – около 75 центнеров с гектара. За полевыми работами намерен проследить глава государства. Александр Лукашенко также посетит новую молочно-товарную ферму.

# Уборочная кампания # Экономика # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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