Новости Беларуси. Вопросы продовольственной безопасности на особом контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко призвал аграриев и руководителей регионов проявить максимальную ответственность в период уборочной.

Задача на этот год – 10 миллионов тонн зерна. По информации Минсельхозпрода на утро 29 июля намолот в стране превысил 1 миллион 100 тысяч тонн. Обработано чуть более 13 % засеянных площадей.

Аграрии собрали первый миллион тонн зерна нового урожая – подробнее здесь.

Массовую уборку зерна начали еще не во всех районах. Традиционно на севере Беларуси к жатве приступают позже остальных. В пик уборочной планируется вывести на поля около 7,5 тысяч комбайнов.