Новости Беларуси. Гипсовый завод мирового уровня возведут под Минском. Инвестиционный проект реализует международная компания при поддержке Правительства Беларуси. На новом предприятии трудоустроят около 200 человек, а большая часть продукции будет уходить на экспорт.

Современные технологии и качество мирового уровня. На белорусской промышленной карте скоро появится новый гипсовый завод. Инновации в страну пришли с инвестициями. Свой кирпичик в развитие белорусской строительной индустрии вложила российская компания «Волма».

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Новые современные корпуса, которые будут давать рабочие места, вклад в экономику нашей страны. Новые технологии, которые позволят развиваться более интенсивно строительному комплексу.

Еще недавно, чтобы обеспечить все потребности белорусской стройки в материалах из гипса, большие их объемы приходилось закупать за рубежом. На помощь пришли российские инвестиции: два года назад компания «Волма» стала владельцем «Белгипса» и с тех пор начала на предприятии масштабную модернизацию. И уже в 2015 этого года на нашем рынке появилась первая партия отечественного гипсокартона совершенно иного уровня: он более гибкий, прочный и легкий. И, что немаловажно, значительно дешевле.

Александр Кручанов, первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Качество продукции несоизмеримо улучшилось, ассортимент увеличился. И мы сегодня благодаря вхождению инвестора оттеснили импортную составляющую.

На новом заводе будут производить намного больше материалов, чем требуется белорусским строителям. Половина поставляемой продукции будет поставляться на экспорт.

Александр Малашкин, совладелец компании «Волма»:

Мы должны здесь построить еще более современное предприятие с учетом современных, последних подходов в новейших технологиях, в ассортименте, в инновациях предприятия, чтобы оно работало не только здесь, в Беларуси, но и работало на Запад.

Российская компания занимает лидирующие позиции в странах ЕАЭС и свои обязательства перед нашей страной выполняет: уже в белорусское гипсовое производство вложено более двух млн евро.

Юрий Гончаров, совладелец компании «Волма»:

Самая наша главная задача – показать стройкомплексу Республики Беларусь, что гипсовые материалы самые эффективные из существующих, что они самые эффективные в плане энергоэффективности, экологичности.

Новый завод помимо современной продукции даст белорусам и новые рабочие места: всего на гипсовом производстве в поселке Гатово будут работать около 180 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.