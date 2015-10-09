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Александр Лукашенко посетит 9 октября площадку строительства Белорусской АЭС

09 октября 2015 07:30
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Новости Беларуси. Президент посетит 9 октября площадку строительства Белорусской АЭС. Ожидается, что глава государства побывает на производственной базе. Затем Александр Лукашенко переедет на площадку возведения здания реактора первого блока.

Президенту доложат о завершающем этапе подготовительных работ и ходе сооружения БелАЭС, а также о реализации проекта по выдаче электрической мощности от будущей атомной электростанции.

Глава государства также посетит учебно-тренировочный центр Белорусской АЭС, посмотрит, как организована работа по комплектованию и подготовке кадров для атомной электростанции. Президенту доложат также о том, как развивается жилищная и социальная инфраструктура для строителей и работников БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # АЭС в Беларуси # Александр Лукашенко

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