Александр Лукашенко посетит 9 октября площадку строительства Белорусской АЭС

Новости Беларуси. Президент посетит 9 октября площадку строительства Белорусской АЭС. Ожидается, что глава государства побывает на производственной базе. Затем Александр Лукашенко переедет на площадку возведения здания реактора первого блока.

Президенту доложат о завершающем этапе подготовительных работ и ходе сооружения БелАЭС, а также о реализации проекта по выдаче электрической мощности от будущей атомной электростанции.

Глава государства также посетит учебно-тренировочный центр Белорусской АЭС, посмотрит, как организована работа по комплектованию и подготовке кадров для атомной электростанции. Президенту доложат также о том, как развивается жилищная и социальная инфраструктура для строителей и работников БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.