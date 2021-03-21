Директор санатория Belorus: от этих противоправных действий пострадали больше 14,5 тысячи человек

Продолжаем следить за ситуацией с санаторием Belorus в Литве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Там все еще нет никакой ясности по будущему как самого учреждения, так и его многочисленного коллектива, большая часть из которого – граждане Литвы. Стоит напомнить, что SwedBank из-за санкций заблокировал счета, поэтому работа предприятия приостановлена. Мы связались с директором санатория и узнали из первых уст, какая там сейчас обстановка и что думают люди. У нас лежит заявление, иск в суде с 25 февраля

Илья Епифанов, директор санатория Belorus (Литва):

Мы не только на него выходили, мы даже на него подали в суд. У нас лежит заявление, иск в суде с 25 февраля. Иск зарегистрирован, принят к производству, поэтому мы находимся сейчас с ним в очень интересных отношениях – выясняем отношения в суде. Пока еще заседания суда не было, но иск уже в суде. Меня, конечно, удивляет сегодня то, с каким рвением, значит, защищает власть, существующая в Литве, интересы иностранного банка. С каким рвением отстаивает, что это – вот так, а это – так, и с каким пренебрежением она относится к субъекту хозяйствования Литовской Республики, в котором работают почти что 400 человек, в основном граждане этой Литовской Республики.

Наши сотрудники уже провели три пикета Сейчас ничего про изменения в лучшую сторону сказать нельзя. По-прежнему коллектив находится в неведении, по-прежнему коллектив находится в тревоге, по-прежнему в коллективе, скажем так, неспокойная обстановка, связанная с неопределенностью своего будущего. Потому что до сих пор ничего власть Литовской Республики коллективу конкретного не обещает в плане помощи. Наши сотрудники уже провели три пикета.

Было подано заявление мэрии Друскининкая в Генеральную прокуратуру Литовской Республики о защите общественных интересов Кроме того, буквально на днях был общелитовский пикет, где принимали участие работники гостиниц и работники кафе, которые из-за кризиса, который существует сейчас в стране и вообще во всем мире, теряют работу. И этот пикет прошел под таким хэштегом «похорона бизнеса». Ситуация не то, что плачевная – это, наверное, будет мягко сказано – ситуация очень трагическая, потому что совсем недавно, буквально на прошлой неделе, было подано заявление мэрии Друскининкая в Генеральную прокуратуру Литовской Республики о защите общественных интересов. И юристы мэрии посчитали, что от этих мероприятий, которые сейчас проводят, от этих противоправных действий, которые сейчас идут против санатория Belorus, пострадали больше 14,5 тысячи человек, понимаете? Поэтому было обращение в Генеральную прокуратуру о защите общественного интереса.