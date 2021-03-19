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Владимир Караник – Александру Лукашенко: даже в 2020 год, который для всего мира был очень непростым, удалось выполнить ваше поручение

19 марта 2021 20:12
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Новости Беларуси. Беларусь сохранила предприятия молокоперерабатывающей промышленности, и это одно из достижений государства. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, посещая Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник – Александру Лукашенко: даже в 2020 год, который для всего мира был очень непростым, удалось выполнить ваше поручение-1

Виктория Ходосок, корреспондент:
Обсудили социально-экономическое развитие всей области. За последние пять лет ВРП вырос на 5 %. Производство продукции промышленности и сельского хозяйства увеличилось более чем на 14 %. Выросла и зарплата в регионе – почти на 30 %.

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Владимир Караник – Александру Лукашенко: даже в 2020 год, который для всего мира был очень непростым, удалось выполнить ваше поручение-4

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Даже в 2020 год, который для всего мира был очень непростым, удалось выполнить ваше поручение. Валовый региональный продукт не снизился ни на одну десятую процента 100,1 % роста. За счет промышленности 1,5 %, ну и, конечно, очень сильно помогло сельское хозяйство, обеспечив рост почти на уровне 8 %. Вырос экспорт услуг и товаров, сохранился на прежнем уровне – прямые иностранные инвестиции.

Владимир Караник – Александру Лукашенко: даже в 2020 год, который для всего мира был очень непростым, удалось выполнить ваше поручение-7

Виктория Ходосок:
В успехе гродненского региона никто не сомневается. Президент даже со временем предложил помощь, если нужно будет, в строительстве молокоперерабатывающего комплекса. Губернатор Караник сказал, что область очень постарается и справится сама. 

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# Экономика # Экономика # Владимир Караник # Александр Лукашенко # Фотофакт

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