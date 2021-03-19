Владимир Караник – Александру Лукашенко: даже в 2020 год, который для всего мира был очень непростым, удалось выполнить ваше поручение

Новости Беларуси. Беларусь сохранила предприятия молокоперерабатывающей промышленности, и это одно из достижений государства. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, посещая Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Обсудили социально-экономическое развитие всей области. За последние пять лет ВРП вырос на 5 %. Производство продукции промышленности и сельского хозяйства увеличилось более чем на 14 %. Выросла и зарплата в регионе – почти на 30 %. «Этот вкуснее». Какие сыры попробовал Александр Лукашенко на «Молочном мире»?