«Работаем, пока солнце светит»: уборочная кампания зерновых началась в Беларуси

Новости Беларуси. Уборочная кампания зерновых началась на юго-западе страны. Позади период серьезной и тщательной подготовки. На полях работает весь автопарк техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской и Гродненской областях из-за непогоды пострадали ржаные поля, а вот виды на урожай рапса и тритикале – хорошие. Гибридные культуры стабильно обеспечивают до 45 центнеров с гектара и устойчивы к климатическим капризам. И все же уборку начали в среднем на 10 дней позже обычного – помешали дожди. Впрочем, в этом есть и положительный момент. Как раз влаги достаточно для таких культур, как кукуруза и картофель – их урожай планируется выше прошлогоднего.