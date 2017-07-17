Новости экономики за 17.07.2017

Новости Беларуси. Ажиотаж вокруг школьных базаров продолжает расти – с каждым днем покупателей становится все больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подготовить школьника можно и за 230 рублей – такую цифру озвучили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ

При этом самый дорогой комплект – а сюда включаются и канцелярские товары, и одежда – обойдется в 870 рублей. Таким образом, разница почти в 4 раза.

Думать о том, что на самом деле лишнее, а что купить придется обязательно – финансовый вопрос каждой семьи. Но решить его с наименьшими потерями помогут скидки: каждый месяц в универмагах есть щедрые дни, а многодетные семьи могут рассчитывать на дисконт в 10 % независимо от даты календаря. СУПЕРКОМБАЙНЫ

В Гомеле готовят настоящую техническую революцию в производстве комбайнов. Сейчас идут испытания гибридной модели, которая одновременно может обмолачивать зерно, а также качественно и быстро отделять эту массу от соломы. Разработчики утверждают, что по своим качествам модель коцепт-комбайна превосходит своего предшественника, самую продаваемую модель на просторах СНГ. Сейчас идут тесты на рапсовых полях. При успешном прохождении прототип запустят в серийное производство в 2018 году. ВСТАЕМ НА ВОДНЫЕ ЛЫЖИ И СЕРФ

Непогода внесла свои коррективы в цены на водные развлечения. Пока аквапарки и бассейны держат цены, владельцы лодок, байдарок серфов и аквалыж снизили свои цены до критического минимума. На Минском море попробовать себя в качестве серфера или прокатиться на водной глади можно от 5 рублей в будни.