Прямой эфир

Прошли переговоры о поставке белорусской молочной продукции в Китай

10 июля 2018 19:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Представители структуры, входящей в первую пятерку торговцев молочной продукцией в мире, приехали в нашу страну и уже провели переговоры о поставке отечественных продуктов в Поднебесную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В состав делегации китайских компаний включены и другие представители молочного бизнеса. В ближайших планах посещение целого ряда молокоперерабатывающих предприятий. Китайцы отметили высокое качество и приемлемую цену отечественной продукции, однако, по их словам, еще предстоит работа над упаковкой.

Больше новостей экономики за 10 июля здесь.

# Экспорт # Экономика # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Цифровизация БелАЗов: качество работы самосвалов можно будет отслеживать в любой точке планеты
10 июля 2018 19:14

Цифровизация БелАЗов: качество работы самосвалов можно будет отслеживать в любой точке планеты

Подсчитали, где в Беларуси самая большая плотность личного транспорта: столица не вошла в тройку лидеров
10 июля 2018 19:03

Подсчитали, где в Беларуси самая большая плотность личного транспорта: столица не вошла в тройку лидеров

Начало грибного сезона: какие цены встречаются на торговых рядах
10 июля 2018 18:59

Начало грибного сезона: какие цены встречаются на торговых рядах