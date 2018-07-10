Прошли переговоры о поставке белорусской молочной продукции в Китай

Новости Беларуси. Представители структуры, входящей в первую пятерку торговцев молочной продукцией в мире, приехали в нашу страну и уже провели переговоры о поставке отечественных продуктов в Поднебесную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В состав делегации китайских компаний включены и другие представители молочного бизнеса. В ближайших планах посещение целого ряда молокоперерабатывающих предприятий. Китайцы отметили высокое качество и приемлемую цену отечественной продукции, однако, по их словам, еще предстоит работа над упаковкой.