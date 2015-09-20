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Сельхозпредприятие «Кленовичи» – успешное хозяйство с замкнутым циклом производства: как это работает?

20 сентября 2015 16:45
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Новости Беларуси. Вырастить, переработать и выгодно продать. Агрохолдинги за последнее десятилетие стали локомотивом белорусского села. Крупные хозяйства с замкнутым циклом производства должны появиться в каждом районе Минской области. Об одном из передовых предприятий Крупского района этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.

Сельхозпредприятие «Кленовичи» – лидер агропромышленного комплекса Крупского района. В середине 2004 к местному хозяйству присоединили еще одну сельхозорганизацию. Инвестором выступил Национальный банк. И у «Кленовичей» началась новая жизнь…

# Экономика # Предприятия Беларуси

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