«Прошло немало времени, чтобы посмотреть, дышит сельское хозяйство или нет»: совещание у Президента Беларуси 27 марта

Новости Беларуси. Как повысить эффективность работы АПК, обсуждали 27 марта на совещании у президента. В центре внимания ситуация в сельском хозяйстве, а также проблемы и перспективы отрасли. Вопросы стратегического развития будут рассмотрены в апреле по итогам первого квартала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Агропромышленный комплекс на постоянном контроле главы государства. Не первый месяц по поручению президента все вопросы контролируются специальной рабочей группой. Она анализирует проблемы и предлагает возможные пути решения. Кроме того, в июне минувшего года главе государства были представлены 4 документа, которые должны регулировать аграрную политику в Беларуси.

Александр Лукашенко поинтересовался положением дел в сельском хозяйстве сегодня: чего всё-таки не хватает для его нормального развития?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Очень серьёзно была проанализирована ситуация на селе. И, как было сказано, со всеми по вертикали в сельском хозяйстве договорились, что если президент подписывает три, четыре или пять указов, сельское хозяйство вздохнет.

Началась посевная кампания. Прошло немало времени для того, чтобы посмотреть, дышит сельское хозяйство или нет. Я хотел бы сегодня это увидеть или хотя бы услышать: как оно дышит, это сельское хозяйство, и что ему не хватает для того, чтобы нормально дышать, если оно плохо дышит.

Предупреждаю: стратегические вопросы развития сельского хозяйства мы рассмотрим по результатам первого квартала. В апреле, как и договаривались, в Витебской, Могилевской или в Брестской областях, где новые губернаторы. Может, они более откровенны будут и скажут о проблемах, которые существуют. Исходя из того, что все-таки не их причина, не они тому виной, что где-то плохо.

Сегодня меня интересуют больше тактические вопросы. По всем вопросам развития села были не просто приняты решения и даны указания президентом, но были вброшены колоссальные ресурсы для того, чтобы сельское хозяйство нормально работало.

Президент потребовал усилить трудовую и производственную дисциплину, особенно во время посевной. Проблемы в сельском хозяйстве никто не скрывает, а по мере поступлений стараются разрешить на всех уровнях.

Из-за внешних факторов в нынешнем году у аграриев остро стоял вопрос денег. Средства на технику и топливо нашли. Минеральные удобрения также поступают в хозяйства страны в нужном объеме. Сложности с финансовыми обязательствами организаций АПК намерены решить уже в ближайшее время.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Идет серьезная работа банков по инвестиционным проектам, по лизингу с той целью, чтобы эту кредиторскую задолженность отодвинуть. Сохранятся в оборотке именно эти деньги с той целью, чтобы можно было больше и качественно вкладывать ресурсы именно в технологии.

Учитывая то, что текущая весна очень ранняя и мы ограничены в запасах почвенной влаги, стоит задача предпринять все меры с той целью, чтобы буквально в ближайшие недели можно было завершить все полевые работы, связанные с посевом ранних яровых, зерновых культур.

Между тем посевная в Беларуси набирает обороты. Во всех областях страны идёт сев ранних яровых зерновых и зернобобовых. По республике уже обработано свыше 220 тысяч гектаров – это почти четверть от запланированного.

В лидерах — Гомельская и Брестская области. Традиционно на севере страны к посевной приступили чуть позже, поэтому Витебщина замыкает своеобразный рейтинг.

В хозяйствах сеют и многолетние травы. На данный момент обработано более 125 тысяч гектаров. Напомню, в минувшем году белорусские хлеборобы собрали рекордный для страны урожай. Не менее амбициозные планы и на 2015.