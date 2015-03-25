Андрей Кобяков с рабочим визитом посетил Брестскую область

Новости Беларуси. Посевная кампания в самом разгаре. Поэтому на особом контроле правительства ход весенне-полевых работ. Так, сегодня премьер-министр посетил несколько предприятий агропромышленного комплекса и изучил обстановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил глава правительства, решения по рефинансированию долгов сельхозпредприятий за горюче-смазочные материалы сработали, а масштабная модернизация отрасли уже дает свои плоды.

Этому производству не один десяток лет. Еще с советских времен Ляховичский льнокомбинат славился своей проекцией. Несмотря на то, что предприятие вынесено за черту райцентра, здесь работали сотни горожан. Были и сложные времена. Однако недавняя модернизация вдохнула новую жизнь и позволила выпускать высококачественное сырье, нынче востребованное крупными производителями.

Татьяна Николаевна, сортировщица льноволокна, двадцать лет на предприятии.

Татьяна Судейкис, сортировщица длинного волокна ОАО «Ляховичский льнозавод»:

Лучше, легче, условия труда совершенно другие – и чистота, и тепло, и вообще хорошо.

Правительство предлагает из отходов льнопроизводства выпускать не только топливо, но и экологичные стройматериалы, которые хорошо покупают в Европе. К решению этого вопроса договорились подключить ученых.

Еще одно предприятие, которое вносит весомый вклад в казну региона – молочный завод. Традиции натуральности в сочетании с новыми технологиями дают результат. Продукция относительно небольшого производства востребована не только на отечественном рынке, но и за рубежом.

Здесь перерабатывают сырье местных хозяйств. Прибыль принимают как со сливок, выпуская масло и сметану, а то, что остается, идет на дорогостоящий казеин.

Заработанное не проедают, а тут же вкладывают в новейшее оборудование, чтобы быть на высоте среди конкурентов.

Людмила Скороход, начальник производства СОАО «Ляховичский молочный завод»:

Польша, Голландия, Франция, США – эти страны покупают у нас наш продукт, он соответствует всем европейским стандартам. Понимают наши люди, что они должны хорошо поработать, заработать денег и себе на зарплату, и для того, чтобы произвести модернизацию на производстве.

Успех переработки даже на региональном уровне – в качественном сырье. Сельхозпредприятие на особом контроле правительства. И чтобы собрать хороший урожай, надо об этом заботиться еще на стадии посевной.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Впечатление хорошее. Чувствуется готовность, уже тонус рабочий. Сработали решения правительства, связанные с рефинансированием задолженностей предприятий по горюче-смазочным материалам и удобрениям.

Шла речь и о необходимости наращивания объемов производства молока, а также искали пути решения проблем убыточных предприятий.