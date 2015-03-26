Хойники: Под видом работы по программе преодоления последствий аварии на ЧАЭС местный агросервис «присвоил» Br222 млн

Новости Беларуси. Более 200 миллионов рублей за не выполненную работу. Именно в такую сумму оценивается ущерб, нанесённый государству «Хойникским Агросервисом». Как выяснилось в ходе проверки, здесь годами известковали пострадавшие от Чернобыльской катастрофы земли, но только на бумаге. Причём средства на эти цели предприятие получало исправно, да и акты о выполнении работ подписаны, как положено. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ попытался разобраться в ситуации.

До аварии на Чернобыльской станции Хойникщина была главной житницей Гомельской области. Земли с балом пашни за сорок давали стабильно высокий урожай. Сегодня их можно использовать лишь частично, и то с обязательным комплексом защитных мероприятий.

Ольга Пинчук, ведущий агрохимик гомельской областной станции химизации сельского хозяйства:

По Хойникскому району земли загрязнены радионуклидами. Для получения чистой продукции необходимо известковать почву. На сегодняшний день нужно произвестковать 1034 гектара. Работы проводит «Мозырьхимсервис». (А почему от услуг «Хойникского Агросервиса» отказались?) Были свои вопросы.

Проблемы «Хойникского Агросервиса» вскрыла проверка. И главная из них в том, что бюджетные деньги эта организация получала за фактически не выполненную работу.

Андрей Тужик, главный специалист Комитета государственного контроля Гомельской области:

Было выявлено, что ОАО «Хойникский Агросервис» в результате своих действий частично или полностью не произвел известкование собственных земель, а также других земель, в результате чего незаконно получила из бюджета 222 миллиона рублей. При этом должностными лицами названных сельскохозяйственных организаций были подписаны акты выполненных работ.

Куда пошли миллионы, выделенные по государственной программе преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в местном агросервисе нам так и не пояснили.

Александр Добриян, СТВ:

В руководстве «Хойникского Агросервиса» от официальных комментариев отказалось. Правда уточнили, что известкование проводили, только доказать не могут, так как документация велась не верно. Однако в районе не скрывают, что техническая база агросервиса очень слабая и её недостаточно для проведения работ в полном объёме.

Интересен и тот факт, что под актами выполненных работ стоят подписи ответственных лиц целого ряда сельхозпредприятий района, да ещё и контролирующей структуры. Главный агроном КСУП «Оревичи» Дмитрий Фещенко утверждает: раз подписывались – значит известковали.

Кстати, в предприятии «Оревичи» в минувшем году подписывались не только под фиктивным известкованием: следственным комитетом области заведено уголовное дело по факту приписок в этом хозяйстве и по урожаю зерновых. Какого качества было зерно, полученное на загрязнённых территориях с нарушением технологии, тоже вопрос.