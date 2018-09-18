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Александру Лукашенко показали экспериментальные образцы белорусской зимней техники

18 сентября 2018 11:37
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Новости Беларуси. 18 сентября Президенту Александру Лукашенко показали экспериментальные образцы белорусской зимней техники: снегоуплотнительные и ледозаливочные машины, снегогенераторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александру Лукашенко показали экспериментальные образцы белорусской зимней техники-1

Производитель – холдинг МТЗ – создал универсальные агрегаты, которые можно использовать круглогодично. Необходимо лишь менять навесное оборудование.

Оценка Президента – некоторую технику надо совершенствовать, а производство всех представленных образцов локализовать.

Например, эта снегоуплотнительная машина хороша для наших горнолыжных баз и курортов, ее стоимость на треть дешевле зарубежных аналогов. Однако в ней много импортных составляющих.

Александру Лукашенко показали экспериментальные образцы белорусской зимней техники-4

Выставка специальной техники организована у Белэкспо. В самом здании выставочного комплекса главе государства показали обувь и спортивный инвентарь отечественного производства, а также знакомые каждому с детства телеханские лыжи. Сейчас на предприятии начинается модернизация для организации производства пластиковых лыж.

Также Александр Лукашенко оценил звучание отечественных цимбал и других музыкальных инструментов.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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