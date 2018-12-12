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Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте

12 декабря 2018 12:56
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Новости Беларуси. В Бресте начали собирать микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новом проекте белорусский холдинг «БелавтоМАЗ» и китайский автомобильный гигант договорились еще два года назад.

Под эту идею полностью переоборудовали цех одного из действующих заводов в Бресте. Мой коллега Петр Бутрим с подробностями.

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте -1

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте -3

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте -5

Еще полгода назад в этом цеху производили детали для газовых плит и насосов. Старое оборудование демонтировали. Сейчас собирают микроавтобусы и грузовые фургоны. Технологию крупноузловой сборки в Бресте только начали отрабатывать. Да и в целом для Беларуси создание таких авто едва ли не первый опыт.  

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте -8

Валерий Козловский, мастер цеха сборки автомобилей:
Собирается последовательно пока что только задний мост, задняя подвеска, передний мост, двигатель и карданный вал. Ставим колеса, руль, подключаем двигатель, заливаем необходимые жидкости – и всё. То есть это пока экспериментально – просто посмотреть, как получится.

Пока на модернизированной площадке собрали всего шесть машин. Работа над пилотной партией только началась.

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте -11

Петр Бутрим, СТВ: 
Первый готовый микроавтобус сошел с линии всего 10 дней назад. Мощность двигателя – 150 лошадиных сил. Внутри – 16 пассажирских мест. Микроавтобус соответствует всем экологическим нормам – не только стран СНГ, но и Евросоюза.

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте -14

Все комплектующие доставляют из китайской провинции Аньхой, где и находится крупнейшая автомобильная компания JAC Motors. До порта в Клайпеде – по воде, затем по железной дороге. Маршрут сложный, но самый оптимальный и, главное, дешевый. Да и сам процесс сборки – только своими руками.

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте -17

Алексей Бражук, главный инженер предприятия:
Кто-то из работников переквалифицировался на слесарей МСР. Здесь они проходят обучение вместе с инженерами, с китайскими специалистами, которые досконально обучают, согласно технологическому процессу.

Как только громкий проект наберет обороты, в цеху планируют создать 120 рабочих мест. А в ближайшей перспективе часть китайских комплектующих заменят на отечественные.

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте -20

Василий Кохович, директор предприятия:
Поэтапно будем выходить на 50 % комплектующих, привезенных здесь, на месте.

Всего же за месяц на конвейере «Брестмаша» будут собирать до 50 микроавтобусов и фургонов. Сначала – для внутреннего пользования (например, обновления парка маршрутных такси), а потом и для внешнего рынка. Свою заинтересованность в автомобилях белорусской сборки уже проявили в Казахстане и Узбекистане.

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте -23

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте -25

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте -27

Микроавтобусы и фургоны из китайских комплектующих начали собирать в Бресте -29

# Предприятия Беларуси # Экономика # Пётр Бутрим # Василий Кохович # Фотофакт

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